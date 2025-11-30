Gemma Cuervo, símbolo y presente a sus 91 años

La 2 rinde este domingo, a las 21.00, un merecido tributo a una de las grandes damas de la escena española, Gemma Cuervo, con el estreno de Sentires dentro de los monográficos de Imprescindibles. Hoy precisamente el programa arranca media hora antes de su ubicación habitual para dar paso a las 22.00 a Al cielo con ella, que ha pasado a los domingos.

Dirigido por Alicia de la Cruz y Chema de la Torre, el documental ofrece un retrato íntimo y conmovedor de Gemma Cuervo, actriz que ha dignificado la interpretación durante más de cinco décadas y que recibe al equipo en su domicilio con la elegancia serena de quien ya no necesita demostrar nada. A sus 91 años está lucida y deseando siempre sentir el contacto con el público, como mostró hace unos días en La Revuelta.

Formada en el Teatro Español Universitario, Cuervo se incorporó muy joven a la compañía de José Tamayo, donde forjó su versatilidad interpretativa antes de dar el salto a la televisión con distintos Estudio 1.

Gemma Cuervo agradece los aplausos en 'La Revuelta'

En 1962, Fernando Fernán Gómez le confió el personaje de Luisita en El mundo sigue, una de las cintas más valientes y aún hoy menos reconocidas del cine español. La censura del momento sepultó la película y, con ella, la oportunidad de una carrera cinematográfica que parecía firme.

A finales de los sesenta, junto a su marido Fernando Guillén, fundó una compañía propia que se convirtió en refugio de autores vetados por el franquismo. Estrenaron El malentendido, de Camus, Los secuestrados de Altona de Sartre y Águila de blasón, de Cocteau, entre otras obras de riesgo político y artístico. Esa valentía tuvo un precio: en 1975, tras apoyar la huelga de actores, los problemas económicos obligaron a bajar el telón definitivamente a la compañía.

Desde entonces, su trayectoria se centró en el teatro con papeles protagonistas en clásicos y contemporáneos de altura: Bodas de sangre, Los hijos de Kennedy, Orinoco o la memorable Celestina con la que, en 2011, dijo adiós a los escenarios.

Una carrera de fondo, siempre en la excelencia, que la consolidó como referente para varias generaciones de intérpretes.

El documental reúne testimonios de admiración sincera de José María Pou, Julieta Serrano, María Luisa Merlo, Manuel Galiana, Malena Alterio y Lydia Bosch. Sus tres hijos —Natalia, Fernando y Cayetana— aportan la mirada más íntima y afectuosa, completando el retrato de una mujer que ha vivido el oficio con entrega absoluta.

Las tres actrices veteranas de 'Aquí no hay quien viva': Gemma Cuervo, Emma Penella y Mariví Bilbao / Atresmedia

La popularidad masiva le llegó, paradójicamente, en la madurez y por la puerta de la televisión comercial: el personaje de Vicenta en Aquí no hay quien viva la convirtió en fenómeno generacional.

Laura Caballero, creadora de la serie, revela cómo un papel pensado casi por casualidad encontró en Gemma Cuervo a su intérprete definitiva, capaz de dotar de humanidad y humor ácido a una abuela inolvidable.

Sentires no es solo la crónica de una trayectoria excepcional; es el reconocimiento a una actriz que ha hecho del rigor, la valentía y la generosidad sus señas de identidad.