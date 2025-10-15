El Gobierno da vía libre al nuevo canal para la TDT con un perfil claro de su destinatario

Un control de realización de una cadena de la TDT

Justo cuando la TDT inicia la apertura de los nuevos canales en Ultra HD, destinado a las principales cadenas generalistas privadas (Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta), el Gobierno ha retomado la puesta en marcha de un nuevo canal, un nuevo operador que se incorporaría al segmento de la televisión en abierto de cara a la recta final de la actual legislatura. Una propuesta que hace un hueco en el espacio radioeléctrico con el fin de sumar una cadena de línea editorial clara en favor del Gobierno. Con la ausencia de candidatos, tras truncarse el proyecto dentro del Grupo Prisa, y con RTVE en abierta disposición mediática en defensa del presidente Pedro Sánchez y su entorno, no hay la urgencia existente meses atrás. El concurso se abre porque hay una opción posible sobre la mesa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria de concurso público para adjudicar una nueva licencia para la prestación del servicio de televisión en abierton en la TDT, en un proceso que deberá estar resuelto en el plazo de un año y que posiblemente habrá concluido a finales de primavera para que las emisiones regulares llegaran tras las vacaciones, aunque todo podría acelerarse.

Las condiciones del concurso son similares a las de las seis licencias establecidas en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, tres en estándar, SD, y tres en HD, que venían a completar la TDT tras los canales cesados por el concurso anterior, por la resolución de 2013 (desaparecieron entonces marcas como Nitro, Xplora o La Siete). Con el concurso de 2015 se reintegraban las licencias de Mediaset y Atresmedia con la puesta en marcha de Be Mad y Atreseries, además de la incorporación de Kiss TV, Real Madrid TV o Ten con las licencias concedidas a Radio Blanca (Kiss TV), la productora Secuoya (Ten), 13 TV y Real Madrid TV.

¿Cuándo se abre el plazo para el nuevo canal de la TDT?

El plazo de presentación de ofertas del nuevo canal de la TDT que nacerá en 2026 comenzará el próximo lunes y se alargará hasta el 20 de noviembre, informaban ayer fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, organismo de la convocatoria de este concurso.

El Gobierno ha defendido que con este nuevo canal en abierto quiere aumentar la representatividad de los "intereses y corrientes de opinión de la sociedad" a través de una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada.

Tras el enfrentamiento en el Grupo Prisa en febrero por el que se neutralizó el proyecto emprendido por el directivo José Miguel Contreras, fundandor de La Sexta en 2005, la futura licencia quedó en el aire cuando también Telefónica renunció a presentarse. Contreras ha encontrado nuevos socios, nacionales e internacionales, para poner en marcha ese futuro canal pro-gubernamental y sería la candidatura destinataria al haberse reabierto el proyecto de concesión. Cualquier operador privado puede presentarse, inclusive los que ya disponen de distintas frecuencias como Mediaset o Atremedia. Cualquier empresa o conglomerado aspirante puede solicitar la licencia pero es improbable que se cambien los planes iniciales tras haberse reabierto la iniciativa.

La duración de la licencia será de 15 años, un periodo que será susceptible de renovación por un periodo similar si se cumplen los requisitos. De cara a 2041 el panorama mediático y los soportes de información pueben haber cambiado por completo. Este concurso se encuadra en el acual Plan Técnico Nacional de Televisión Digital en Abierto, que está en vigor desde el 27 de marzo de 2025. Su misión es ampliar la presencia de canales en UHD y dar un salto pleno hacia la definición de máxima calidad para la TDT.

Los 32 canales de la TDT española

Estos son los 32 canales que se deben encontrar en la sintonización de la TDT, a la espera de un nuevo canal que está en proyecto, más las cadenas locales de cada demarcación.

Por TVE (en los múltiplex RGE 1 y RGE 2):

-La 1. Canal generalista que funciona en emisión desde 1956

-La 2. Segundo canal de TVE, en emisión desde 1966

-24 Horas. El canal informativo de RTVE, que se incorporó a la TDT en 2005

-Clan. En canal de contenidos infantiles y reposición de series, también pionero en la TDT

-Teledeporte. Canal de retransmisiones y espacios deportivos, pionero en la TDT y que comenzó a emitir en 1997

Más:

--La 1 UHD

-La 2 UHD

Por Atresmedia (MPE 2 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Antena 3, cadena generalista privada que nació en 1990

-La Sexta, cadena generalista que nació con la TDT en 2006

-Neox, canal de series nacido en 2005

-Nova, canal de telenovelas, también pionero de la TDT

-Atreseries, canal de series, incoporado con la ampliación de la HD

-Mega, canal de documentales y contenidos deportivos, nacido en 2015

Por Mediaset (MPE 3 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Telecinco, cadena generalista nacida en 1991

-Cuatro, cadena generalista que tomó el lugar de Canal + en 2005

-FDF, cadena de series de comedia nacida en la TDT de 2005

-Divinity, cadena de factuales y series

-Energy, canal de series de acción

-Be Mad, cadena de peliculas nacido con la ampliación dela HD

-Boing, canal de contenidos infantiles

Por Net TV (MPE 1)

-Paramount Network, cadena de cine y series.

-Squirrel, cadena de cine que comenzó a emitir en enero de este año relevando a Disney Channel

Por Veo TV (MPE 2)

-DMax, canal de documentales de Discovery ya asentado en la TDT

-Veo 7, canal de cines y series, marca recuperada de la fundadora de la TDT, vino a sustituir a Gol TV hace unos meses

Por Trece (MPE 4)

-Trece TV, canal generalista

Por Radio Blanca (RGE 2)

-Kiss TV, cadena de documentales y factuales

Por Secuoya (MPE 5)

-Ten, cadena de factuales con contenidos deportivos y magacines

Por Real Madrid (MPE 5)

-Real Madrid TV, con contenidos deportivos y películar

A estos canales se le suman los 4 funcionan en el ámbito autonómico en Andalucia. (MAUT)

-Canal Sur, cadena generalista andaluza que comenzó a emitir en 1989

-Canal Sur 2, la señal de Canal Sur con lenguaje de signos y audiodescripciónç

-Andalucía TV, segundo canal de la RTVA

-Bom Cine, cadena privada de películas.

A los 32 canales hay que sumarles los tres o cuatro canales locales que se pueden sintonizar según el reparto del múltiplex autonómico destinado a emisiones de proximidad.

Y la radio:

A los canales de TV hay que sumar el espectro de radio que también es uno de los servicios de la TDT y donde se pueden encontrar las emisoras habituales del dial.