La hoguera más lacrimógena de ‘La isla de las tentaciones’: fin a 11 años de relación

Darío y Almudena, los protagonistas de una de las hogueras más duras e intensas de 'La isla de las tentaciones'.

Darío y Almudena, el plato final de La isla de las tentaciones 9, se han reencontrado en una hoguera que pasará a la historia del reality de Mediaset. Los jóvenes almerienses volvían a verse las caras después de protagonizar varias infidelidades. Primero, fue Darío el que cayó en la tentación con Cristina, y luego Almudena hizo lo mismo con Borja. Una hoguera cargada de sentimientos y que dejaba lista para sentencia una relación sentimental de 11 años.

El primero en llegar a la hoguera ha sido Darío. El joven se ha roto a las primeras de cambio cuando se ha sincerado con Sandra Barneda. “Me da mucha pena hacerle daño, en mi familia es una hija más. He querido siempre ser un ejemplo a seguir y me he olvidado de mí. He priorizado siempre que ella esté bien”, ha comenzado diciendo.

Unos minutos más tarde, Almudena ha irrumpido en la hoguera visiblemente enfadada y con cuentas pendientes por ajustar. “Me estás viendo, pues es el resultado del destrozo que me has hecho. Me has roto el corazón y me has roto mi vida. Escúchame, que no me vas a escuchar más. Estás en el subsuelo y me has destrozado”, le ha recriminado Almudena a su novio.

Con el paso de los minutos se ha rebajado la tensión y ambos han podido desnudar sus sentimientos. “Me he sentido mal, pero no me he arrepentido porque he sido yo. Eres perfecta, sé a lo que estoy renunciando con lo que he hecho, pero no puedo estar obligado a estar contigo toda la vida”, ha comentado Darío.

Almudena se ha abierto en canal para exteriorizar todo su dolor. “No te lo voy a recriminar, pero quiero que sepas que me has roto el corazón, no lo he pasado tan mal en mi vida. No me reconozco aquí, has sacado la peor Almudena que había, creía que me moría por amor, pero no me muero. Me has fallado”, le ha replicado la joven.

Darío, después de 11 años de noviazgo, ha reconocido que no era feliz al lado de Almudena. “Eres la mejor mujer del mundo, vengo arrastrando con un problema que tenía de antes, no soy feliz y aquí lo he demostrado. No quería hacerlo así. Tú y tu familia sois lo mejor que tengo, pero no soy feliz”, ha confesado. Almudena terminaba de romperse en una de las hogueras más emotivas de la historia del formato. “Es muy duro lo que me ha dicho, después de dar todo por una persona que te digan esto es muy jodido”, ha sentenciado.

Después de la explosión de sentimientos y emociones, con una Sandra Barneda que aguantó el tipo como buenamente pudo, llegaba el momento de tomar la decisión final. Ambos han optado por irse solos de La isla de las tentaciones poniendo punto y final a su relación de más de una década.