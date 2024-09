Javier Cámara y el 'despido' de Cristina Castaño en la serie 'Rapa'

La tercera temporada de Rapa llegará este próximo jueves 12 a Movistar Plus +. En estas nuevas entregas de la ficción detectivesca, con tono de intriga y comedia negra, de los hermanos Pepe y Jorge Coira y Fran Araújo prosigue la colaboración de Tomás Hernández, a cargo de Javier Cámara, con la agente Maite Estévez, a cargo de la actriz Mónica López. Entre las incorporaciones figura otra actriz gallega conocida por otra ficciones como La que se avecina o Toy Boy, Cristina Castaño.

La tanda con la que se remata esta producción contará con seis entregas, con Tomás en la recta final de su enfermedad neurodegenerativa que le ha dejado postrado en una silla de ruedas. Rapa ha sido distinguida con el premio a mejor serie del año en el FesTVal, galardón que recogerá este sábado.

Javier Cámara, eje desde el primer momento para ponerse al frente del reparto de esta ficción, dirige uno de los capítulos de esta temporada, el número 3, siendo la primera vez que se ponía también detrás de las cámaras el reconocido actor.

En la `presentación de la serie en el FesTVal de Vitoria Cámara y sus compañeros, junto a los creadores de la serie. Jorge Coira dirige cinco de esos seis episodios junto a la entrega de la que responsabiliza el intérprete, que quería sacar lo mejor de los directores que ha tenido para estar a la altura de la labor.

El humor y la ironía que caracterizan a Javier Cámara es lo que ha trasladado también a su faceta de dirección. Cristina Castaño lo relataba, "en todo momento nos animaba, decía que todo está bien, todo está bien, con el entusiasmo" que caracteriza al actor. Lo de "todo está bien" no era así, porque había que perfilar cosas, pero era una frase para que no decayera el ánimo. "Después me decía que estaba mal y que iba a contratar a Lola Dueñas", contestaba con guasa cuando le pedía algo más a su compañera, pero todo con la complicidad y el buen ambiente. Lo de decir que la iba a despedir formaba parte de ese buen humor que impregnaba el serio trabajo de grabar la serie. En la presentación de Vitoria no cesaron las risas sobre estas anécdotas. "Somos una familia que nos amamos", reiteraba el director Jorge Coira.

"La serie es mía porque me implico en la interpretación, lo que no quería era fallar a todos. No puedes cagarla en un tercer capítulo, no puede arruinar el ritmo del resto de la serie", reconocia Javier Cámara en su preocupación en este debut tras las cámaras. "Lo único que quería es que los actores no estuvieran mal. Otras veces ves cosas que has hecho y señalas, esta escena se podría terminar de otra forma", y de ahí sus desvelos para Cristina Castaño y el resto estuvieran a gusto sin perder el tono de la serie. "En Rapa huimos del sentimentalismo, esta serie es sarcástica", reiteraba Cámara. "El espectador está al lado de la pareja protagonista", resaltaba el actor y ahora también director. Sobre ese buen ambiente entre actores y técnicos, Javier Cámara subrayó: "Nos tocamos mucho", frase que arrancó carcajadas en la sala de la rueda de prensa del FesTVal.