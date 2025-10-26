Lidia Santos: "No lo dudaría, yo me presentaría a 'First Dates' para encontrar el amor"

Lidia Santos nació hace 32 años en Benalmádena (Málaga). La maniquí cuenta con un importante recorrido en la industria de la moda, donde ha trabajado con rostros conocidos como Elsa Pataky. Tras una primera experiencia televisiva de la mano de Supervivientes en 2019, First Dates le ha brindado una oportunidad que no piensa desaprovechar. La malagueña llega al programa de citas a ciegas comandado por Carlos Sobera para sustituir a Laura Boado. A partir de esta noche podremos verla en el restaurante del amor.

–¿Cómo recibió la llamada de First Dates? –Con muchísima ilusión porque es un programa que llevo viendo desde su estreno en la pequeña pantalla hace ya casi diez años. Al principio muy ilusionada y con muchas ganas de empezar a trabajar con todo el equipo. El sentimiento al recibir la noticia fue de muchísima ilusión y felicidad.

–¿Era seguidora del programa? –Sí, lo he seguido desde que dio sus primeros pasos en Cuatro.

–¿Se presentaría a First Dates para encontrar el amor? –Sí, por supuesto. Porque viendo como se trabaja desde dentro, cada día es una aventura, todo lo que pasa dentro de ese restaurante es real. Tratamos a todo el mundo con mucho cariño y amor. Aprendemos mucho de todos los comensales porque cada experiencia de vida y cada historia de amor es diferente. No lo dudaría, yo me presentaría a First Dates para encontrar el amor.

–¿Qué puede aportar a First Dates? –Me considero una persona muy divertida, natural, no suelo tener filtros. Cuando algo me gusta o no se me nota en la cara del tirón, siempre con respeto, claro está. Voy a aportar diversión, frescura y espontaneidad.

–Fue Miss Málaga en 2011 y tiene experiencia como modelo internacional junto a rostros conocidos como Elsa Pataky. ¿Cómo recuerda esa experiencia? –Muy orgullosa de haber podido representar a mi tierra, Málaga, en el certamen de Miss España. Quedé primera finalista de Miss España, pero no pude asistir al certamen internacional. Lo recuerdo con mucho cariño, amor y nostalgia. Fue hace ya mucho tiempo, pero son recuerdos muy bonitos. Mi carrera de modelo no la he dejado, intento compaginarlo con el programa. Ahora estoy enfocada en First Dates, aunque sin olvidarme de mi carrera de modelo, algo a lo que llevo dedicándome desde hace muchos años.

–¿Cómo es Lidia Santos? –Soy malagueña de pura cepa. Me fui de mi tierra con 20 años destino a Madrid para perseguir mi sueño de ser modelo internacional. Me considero una persona soñadora, bastante sencilla, disfruto mucho de los pequeños momentos. Después de estar mucho tiempo fuera y viajar por todos los rincones del mundo, lo que más feliz me hace es irme a mi casa y que mi madre me prepare un puchero, un plato de lentejas o una tortilla de patatas.