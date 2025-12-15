Muere Ernesto Acher, ex componente de Les Luthiers, quien fuera don Rodrigo Díaz de Carreras

El música Ernesto Raúl Acher siempre estará ligado a la memoria de Les Luthiers. Fue componente durante quince años de la reconocida agrupación, homenajeada con el premio Princesa de Asturias. Experto en jazz, muchas de las composiciones del grupo en torno a este estilo fueron obra suya así como piezas célebres y celebradas como la Cantata de Don Rodrigo Díaz de Carreras, elaborada en tres días, que recorría el folclore hispanoamericano, y que declamaba en el doble elepé Mastropiero que nunca, concierto grabado que fue compartido en redes y cadenas de televisión años después.

La gallina dijo Eureka fue otro de los números que compuso y protagonizó.

Aunque siempre mantuvo en privado las razones de su ruptura con sus compañeros, sus divergencias sobre el enfoque musical le llevaron a dejar Les Luthiers.

Ernesto Acher fallecía el pasado viernes 12 de diciembre a los 86 años en Buenos Aires. La noticia de su muerte en los medios argentino coincidía con la del actor Héctor Alterio, que conmovió al país entero.

Arquitecto de formación, pero músico y humorista por vocación, su pérdida se une a la de otros dos compañeros reconocidos como Marcos Mundstock, narrador de Les Luthiers, y Daniel Ravinovich, el que llamó siempre más la atención sobre el escenario por su incontenible vis cómica.

Acher, nacido el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires, estudió piano y clarinete y se graduó de arquitecto en 1965. La música le reclamó y su andadura profesional definitiva fue con su ingreso en marzo de 1971 de Les Luthiers, donde comenzó como reemplazo temporal de Marcos Mundstock. Lo que era el fichaje de un año se extendió hasta septiembre de 1986.

Además de sus composiciones, como el también venerado Añoralgias, creó instrumentos como el gom-horn o el yerbomatófono y su marcha del grupo la consideró un secreto de "un matrimonio múltiple".

Dos años después fundó La Banda Elástica con grandes nombres del jazz argentino como Enrique Roizner,.Jorge Navarro y Ricardo Lew, con cuatro espectáculos. y tres discos con sus fusiones audace de tango, rock y folclore sudamericano con humor.

Vivió en Chile desde 2002 hasta 2016, como profesor en Universidad Diego Portales. Dirigió orquestas y apareció en numerosos programas. Regresó a Buenos Aires y hasta el final, exploró fronteras entre la música clásica, el jazz y la comedia.

El legado de Acher trasciende la música y la risa. Fue un nombre fundamental en los años de crecimiento de Les Luthiers que se convirtió en un grupo de culto en España en cuanto llegaron sus discos, con llenos hasta las giras más recientes, hace casi tres años.