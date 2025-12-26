Muere Pat Finn, actor conocido por participar en numerosas comedias televisivas como 'Seinfeld' o 'Friends'

Pat Finn, actor conocido por participar en numerosas comedias televisivas como The Middle, Friends o Seinfeld, ha muerto a los 60 años. Según ha confirmado su representante a The Hollywood Reporter, el intérprete falleció el lunes 22 de diciembre en su domicilio de Los Ángeles a causa de un cáncer de vejiga diagnosticado en 2022 que, tras un periodo de remisión, reapareció y metastatizó.

"Después de una vida preciosa, llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la desgarradora noticia de la muerte de Pat", han expresado los allegados de Finn en un comunicado. "En los últimos días de Pat, a menudo mostraba sus reacciones más evidentes cuando los [Chicago] Bears anotaban un 'touchdown'. Sin presión, Bears, hacedlo por Pat", continúa la familia del difunto con un guiño que subraya la conocida pasión de Finn por el fútbol americano y por los Chicago Bears, equipo del que fue seguidor toda su vida.

Nacido en 1965 en Evaston (Illinois), la trayectoria de Finn encaja en la figura clásica del actor de reparto que, sin necesidad de encabezar ficciones, durante décadas trabajó en múltiples comedias a base de apariciones recurrentes y personajes secundarios. En su caso, ese recorrido se consolidó especialmente en televisión, donde su papel más recordado en los últimos años fue el de Bill Norwood en The Middle (2009), comedia familiar de ABC emitida durante nueve temporadas. Allí interpretó al vecino afable y excéntrico de los protagonistas y se convirtió en una de sus figuras recurrentes.

Antes de este hito, Finn ya había acumulado créditos significativos. En la efímera The George Wendt Show (1995) asumió un rol fijo como uno de los hermanos que llevaban un taller mecánico y un programa de radio, papel que dio un impulso a su carrera. También fue uno de los habituales de Murphy Brown (1988) como Phil Jr. y más adelante como Jim Frost en Ed (2000), comedia dramática que se convirtió en uno de los títulos de referencia de la NBC de principios de los 2000.

Dentro de la televisión juvenil, Finn fue uno de los protagonistas adultos de Marvin Marvin (2012), serie de Nickelodeon en la que encarnó al padre de una familia que acoge a un adolescente extraterrestre que intenta adaptarse a la vida en la Tierra.

Su filmografía también incluyó comedias como Colega, ¿dónde está mi coche? (2000), La noche de su vida (2009) y No es tan fácil (2009), títulos en los que participó como secundario dentro de repartos corales.

A ese catálogo se añadió una lista extensa de apariciones puntuales en series emblemáticas como Seinfeld (1989), en el 9x12, o Friends (1994), en el 6x15 y 6x16. Otros de los proyectos en los que participó fueron El show de Larry David (2000), Los Goldberg (2013), Cosas de marcianos (1996), Aquellos maravillosos 70 (1998), El rey de Queens (1998), El mundo según Jim (2001), Los líos de Caroline (1995), Los magos de Waverly Place (2007) o Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody (2005).

Más allá de la pantalla, su carrera profesional incluyó la docencia. Finn impartió Improvisación para la comunicación estratégica en la Universidad de Colorado tras graduarse en 1987 en oratoria y comunicación oral, título que siempre se ha destacado como un dato clave para su posterior orientación hacia la interpretación.

El cáncer de vejiga de Finn, según ha informado un representante a The New York Post, se diagnosticó en 2022. Después llegó una etapa de remisión, pero la patología regresó y se extendió. De acuerdo con las declaraciones que facilitó la familia del actor cuando abrió una campaña en GoFundMe para sufragar gastos médicos, Finn estuvo de tratamiento "de forma intermitente durante la mayor parte de los últimos tres años".