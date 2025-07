Las nominaciones a los Emmy, 'Separación, 'Adolescencia' y Javier Bardem por 'Monstruos'

La serie Separación es la clara favorita en la 77.ª edición de los Premios Emmy por número de candidaturas. Las nominaciones se anunciaban este martes. El thriller distópico creado por Dan Erickson y Ben Stiller para Apple TV ha obtenido 27 nominaciones de cara a la ceremonia de entrega que se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Será una gala en la que Javier Bardem optará al premio en la categoría de mejor actor de reparto en miniserie o telefilme por su trabajo en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix). En su primera nominación al Emmy, el actor español pugnará con Bill Camp (Presunto inocente), Rob Delaney (Dying for Sex), Peter Sarsgaard (Presunto inocente) y el jovencísimo Owen Cooper (Adolescencia).

A las 27 candidaturas de Separación le siguen El Pingüino, el spin-off de Batman emitido por HBO que se alzó con 24 nominaciones. Después aparecen The Studio, la comedia de Apple TV sobre el mundo del cine favorita en este categoría, y la tercera temporada de The White Lotus, de HBO, con 23 candidatos cada una.

A mejor drama compiten Separación, La diplomática, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horse, The White Lotus y Andor.

En mejor comedia del año compiten Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio, Terapia sin filtro, The Studio y Lo que hacemos en las sombras.

Mientras que al Emmy a la mejor miniserie del año optan Adolescencia, Black Mirror, Dying for Sex, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y El Pingüino.

La ceremonia de entrega de la 77ª edición de los Premios Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California y estará conducida por el humorista Nate Bargatze.