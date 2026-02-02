La reacción de Andrés Pajares ante la muerte de su amigo Fernando Esteso, está "devastado"

El humorista y actor Fernando Esteso fallecía en la madrugada del domingo a los 80 años en el Hospital La Fe de Valencia, víctima de una insuficiencia respiratoria que se había complicado en las últimas semanas. La noticia de su pérdida ha generado reacciones de dolor entre sus seguidores y fans de sus películas y observaciones críticaso sobre aquellos contenidos. Pero en general la evocación sobre Esteso supone una pérdida entrañable por alguien que hizo reír a varias generaciones. Su compañero durante más de un lustro en el cine, formando un pareja de diez títulos taqilleros, Andrés Pajares, se encuentra consternado por la pérdida de su amigo. Pajares era cinco años mayor que el fallecido compañero de comedias de destape.

Andrés Pajares está "devastado", según sus allegados, y siente que con la pérdida del actor maño ha muerto una parte de él mismo. Por motivos de salud no se trasladará al funeral en Valencia. Su hija, Mari Cielo Pajares, ha confirmado que la conversación con su padre tras conocerse la muerte de su compañero ha sido muy triste ya que entiende que eran dos amigos que se sentían hermanos.

La trayectoria de este dúo es, en esencia, la crónica paralela de la Transición desde el punto de vista de un humor de raíces costumbristas (y machista, sí). Juntos formaron una pareja imbatible en las carterleras y los primeros videoclubes, cuando precisamente el vídeo empezó a despoblar las salas. Con la dirección de Mariano Ozores lograron hitos de taquilla, récords entre las cintas españolas, con tíulos como Los bingueros, Los liantes o Yo hice a Roque III.

Más allá de los guiones de enredo, desnudos y gagas básicos, Esteso y Pajares representaron para el público español una forma de escapismo fácil y la sensación de libertad y quedar fuera de la censura en los años de cambio, enfilando la década los 80. Su química en escena era el reflejo de una amistad real y de un respeto mutuo ya que hasta antes de sus películas juntos se presuponía una rivalidad enconada por ser el favorito entre el gran público que los seguía, por separado en televisión.

Con la pérdida de Esteso, su amigo Andrés Pajares queda como testimonio de una época de hacer cine comercial fácil y 'viral' entre un público español masivo. Eran eslabones del landismo, de los éxitos de Lina Morgan y de otros nombres como Juanito Navarro, Antonio Ozores o Pepe Da Rosa que con sus apariciones garantizaban éxitos en las carteleras en años de gran crisis para el cine.