Un reportero de Telecinco, víctima de un robo durante una conexión en directo

Un equipo de reporteros del programa ¡Vaya fama! de Telecinco ha vivido un desagradable suceso en una de sus conexiones. Los periodistas se encontraban frente a la nueva vivienda de Maite Galdeano para realizar un reportaje cuando han sido amenazados y víctimas de un robo a su material de trabajo.

“Estoy nervioso. Acabamos de vivir un momento tenso con una persona que se ha identificado como la persona que le ha vendido el piso a Maite Galdeano. Nos ha amenazado con agredirnos y rompernos la cámara”, ha relatado el reportero durante su conexión con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, los presentadores del formato de Mediaset.

Al parecer, la vivienda que ha comprado la madre de Sofía Suescun en Valdemorillo (Madrid) no cumple con los parámetros legales. Por ello, el directo se ha complicado hasta acabar con un robo a los periodistas que intentaban realizar su trabajo. “Nos acaban de robar en la puerta de Maite Galdeano. Alguien se ha llevado la mochila de mi cámara, una mochila con dos baterías, dos micrófonos y algún artículo personal. Es una faena la verdad”, ha comentado el reportero.

El reportero de ¡Vaya fama! ha querido conocer de primera mano la opinión de los vecinos de la zona. Una mujer ha asegurado que se trata de “un barrio conflictivo”. Otra vecina ha declarado que “es un pueblo con muchos ladrones, roban bastante”.