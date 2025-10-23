La TDT se queda sin uno de sus canales de cine a la espera de la nueva licencia

El canal de series y cine Paramount Network dejará de emitir en abierto en la TDT el próximo 31 de diciembre, tras 13 años de emisiones. La cadena de Paramount ocupaba en arrendamiento una de las licencias para Net TV.

Squirrel, la compañía que opera esta cadena actualmente, abandona este marca en abierto y presumiblemente incorporará otro canal de cine al igual que el que tiene su marca desde el pasado enero, cuando cesó Disney Channel cerro en la noche del día de Reyes, a través de Net TV.

Paramount Network ha rondado a lo largo de los últimos trece años de emisión en abierto sobre el 1% de cuota. Desde hacía temporadas de lunes a viernes en las franjas diurnas se sucedían en maratón series detectivescas como Colombo, Hércules Poirot, MIss Marple, dando paso a las diez de la noche a películas. En los fines de semana se programa por completo cine, agrupadas las películas sobre todo entre títulos de acción, misterio y comedia, con ciclos temáticos.

Net TV, sociedad del Grupo Squirrel que inicialmente fueron las licencias concedidas en 2002 al periódico ABC, renovó su licencia en la TDT por un nuevo período de 15 años junto al resto de operadores privados (Mediaset, Atresmedia, Veo, Trece TV). Dicha firma audiovisual se encargará de mantener la señal que ocupa hasta ahora Paramount Network, que dice adiós con sus series detectivescas de lunes a viernes.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó el pasado 14 de octubre convocar el concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT, cuyo plazo termina el 22 de noviembre. La propuesta mejor posicionada la encabeza José Miguel Contreras, que en principio lideraba un proyecto similar del Grupo Prisa que fue disuelto por la dirección de la compañía. La propuesta está a la espera de cerrar socios aunque es la única licitación en firme por ahora.

El Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal. Para el próximo año

El objeto de adjudicación del presente concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5.

Los 32 canales de la TDT española

Estos son los 32 canales que se deben encontrar en la sintonización de la TDT, a la espera de un nuevo canal que está en proyecto, más las cadenas locales de cada demarcación.

Por TVE (en los múltiplex RGE 1 y RGE 2):

-La 1. Canal generalista que funciona en emisión desde 1956

-La 2. Segundo canal de TVE, en emisión desde 1966

-24 Horas. El canal informativo de RTVE, que se incorporó a la TDT en 2005

-Clan. En canal de contenidos infantiles y reposición de series, también pionero en la TDT

-Teledeporte. Canal de retransmisiones y espacios deportivos, pionero en la TDT y que comenzó a emitir en 1997

Más:

--La 1 UHD

-La 2 UHD

Por Atresmedia (MPE 2 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Antena 3, cadena generalista privada que nació en 1990

-La Sexta, cadena generalista que nació con la TDT en 2006

-Neox, canal de series nacido en 2005

-Nova, canal de telenovelas, también pionero de la TDT

-Atreseries, canal de series, incoporado con la ampliación de la HD

-Mega, canal de documentales y contenidos deportivos, nacido en 2015

Por Mediaset (MPE 3 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Telecinco, cadena generalista nacida en 1991

-Cuatro, cadena generalista que tomó el lugar de Canal + en 2005

-FDF, cadena de series de comedia nacida en la TDT de 2005

-Divinity, cadena de factuales y series

-Energy, canal de series de acción

-Be Mad, cadena de peliculas nacido con la ampliación dela HD

-Boing, canal de contenidos infantiles

Por Net TV (MPE 1)

-Paramount Network, cadena de cine y series.

-Squirrel, cadena de cine que comenzó a emitir en enero de este año relevando a Disney Channel

Por Veo TV (MPE 2)

-DMax, canal de documentales de Discovery ya asentado en la TDT

-Veo 7, canal de cines y series, marca recuperada de la fundadora de la TDT, vino a sustituir a Gol TV hace unos meses

Por Trece (MPE 4)

-Trece TV, canal generalista

Por Radio Blanca (RGE 2)

-Kiss TV, cadena de documentales y factuales

Por Secuoya (MPE 5)

-Ten, cadena de factuales con contenidos deportivos y magacines

Por Real Madrid (MPE 5)

-Real Madrid TV, con contenidos deportivos y películar

A estos canales se le suman los 4 funcionan en el ámbito autonómico en Andalucia. (MAUT)

-Canal Sur, cadena generalista andaluza que comenzó a emitir en 1989

-Canal Sur 2, la señal de Canal Sur con lenguaje de signos y audiodescripciónç

-Andalucía TV, segundo canal de la RTVA

-Bom Cine, cadena privada de películas.

A los 32 canales hay que sumarles los tres o cuatro canales locales que se pueden sintonizar según el reparto del múltiplex autonómico destinado a emisiones de proximidad.

Y la radio:

A los canales de TV hay que sumar el espectro de radio que también es uno de los servicios de la TDT y donde se pueden encontrar las emisoras habituales del dial.

