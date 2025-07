El televoto, como en Eurovisión, lo cambia todo en la final de 'Tu cara me suena'

Melody volvía a resignarse este viernes en Tu cara me suena del antepenúltimo puesto en Eurovisión donde el televoto fue imprevisible. Salvando las distancias con lo sucedido en Europa con las intrigas israelíes, el voto de casa ha dado todas las sorpresas posibles en la final de este viernes por la noche en Antena 3. Hubo una participante ganadora, indiscutible, Melani, que interpretando a Anne Hathaway en Los miserables solo venía a confirmar a lo ya presentado en las trece galas anteriores. Los espectadores desde casas solo tenían que rendirse a la evidencia, con un 48% de apoyo. Una final en directo emocionante aunque vino a refrendar lo evidente.

Melani es proclamada ganadora de 'Tu cara me suena 12'

Pero en el resto de la clasificación los gustos de los espectadores en este viernes estuvieron lejanos de los criterios del jurado en semanas pasadas donde las dos ex participantes de Operación Triunfo fueron alabadas, a veces un poco en exceso, por Chenoa, Llácer, Lolita y Flo. Gisela, que interpretaba a Pink en el Nothing compares to you de Sinead, quedó quinta para sorpresa general. La siguiente eliminación, como cuarta, también fue estruendosa. Ana Guerra quedaba fuera del top 3 con su Melody. Su Esa diva, enclaustrada en el escenario del plató y con un nivel por debajo de la eurovisiva, entre los jurados, aplaudiendo a su amiga. Desde 2015 un podium de Tu cara se quedaba sin 'triunfitos'.

Con esas dos eliminaciones parecía que la 'colada' en la final, cuyo puesto le cedió Bertín Osborne, Esperansa Grasia se iba a conformar con un tercero, pero tampoco. El tercer lugar fue para quien hubiera ganado si Melani no existiese, MIkel Herzog. El hasta ahora desconocido cantante se quedaba en un 14% aunque su Benson Boone fue sensacional.

Los participantes de 'Tu cara me suena 12' arropan a Melani como ganadora de la final

Pero Esperansa Grasia, además de contar con un televoto muy fiel (tal vez procedente mucho de él desde Valencia, como Melani, la tierra natal de ambas) lo puso difícil con su Carla Morrison, una convincente imitación que terminó con un "a tomar por culo la guitarra", frase que va a pasar ya a los anales del formato de Gestmusic. Con un 36% Esperansa no se lo creía y estuvo a punto de dar la campanada. Ya dijo que si ganaba sobre Melani se iba a enfadar porque no iba a ser injusto. El televoto fue injusto como casi siempre, pero la victoria, como ha sucedido estos años en Eurovisión, fue inapelable hacia el mejor.

En una noche de emociones, con Llácer de nuevo en una final tras habérsela perdido el pasado año mientras se recuperaba de su grave dolencia, Goyo y Baqueiro imitaron con bastante efectividad, a los Modern Talking, que ya eran rancios en los propios años 80; Yenesi pudo hacerlo mejorable con Cher (cuando se ha enfadado era por imitaciones infravaloradas, la verdad) y Bertín Osborne hizo de AC/DC a su estilo. Que para hacer de Bertín ya estaba el propio Llácer, muy divertido con su pelo ondulado.

Ángel Llácer como Bertín Osborne en 'Buenas noches, señora' para la final de 'Tu cara me suena 12'

Y Melody... la que fuera segunda tras Edurne en este programa, no imitó a nadie sino que interpretó su El Apagón a la espera de conocerse la merecida ganadora y recibir un disco platino.

Habrá sido, de largo, el programa más visto de este viernes, pero una final de Tu cara me suena siempre merece la pena.