¿Por qué? ¿Por qué? los utreranos de 'La isla de las tentaciones' gritan a la luna

La isla de las tentaciones ha vivido en esta semana un nuevo episodio catártico de Montoya. El de Utrera es ya el personaje de reality del año, mientras su novia, Anita, se sorprendió de sus gritos mientras caía en la tentación con Manuel. No se esperaba que hasta la villa de las chicas llegara el joven de la camisa rota, aullando, revolcándose por la arena, mientras clamaba contra "el papafrita" y "la gambita" del papafrita que está ultrajando la poca voluntad de su pareja. Un 'frascazo' personal, pero todo un triunfo para Telecinco, que ve animada esta Isla. Sandra Barneda fue detrás otra vez de Montoya, no fuera a liarla. "Falsaaa, la has cagado como nadie, te va a explotar la bomba entre las manos", se ha quejado con llanto.

"Sinvergüenza, que te has lucido", fue la respuesta de Anita.

"¿Por qué? ¿Por qué?" Ya por entonces ella se había bajado de la cama a buscar al recepcionista por la piscina y a replicarle que adónde iba con esos gritos. "¿Pero que dice?", se preguntaba la catalana cuando su utrerano amor clamaba al fondo por lo que él entiende como injusticia. "¿Por qué...?", resuena con eco cornúpeto.

Montoya cree que está siendo adornado con cuernos no por una tentación real, sino por venganza, porque él también se está dejando caer.

El utrerano aseguraba a Barneda que ya no iba a hacer más estas escenitas.

La reacción de Anita ha sorprendido minutos después cuando ha ido a buscar al chico de los alaridos. Se ha encontrado con él y le ha reconocido su error pidiendo que ambos se volvieran, que dejaran el programa.

Sandra Barneda, a lo amigo de El show de Truman le ha parado los pies y ha exigido que se atengan a las reglas. "Os acabáis de saltar las normas", le recordó. Estos son las tentaciones, no el rosario de las ocho.

Anita también se besó con Stephany, la novia de Tadeo, el otro chico de Utrera que anda por la República Domicana. "Qué asco", dijo ante la efusividad. Había ás imágenes para el chaval rubio, que encajaba todo lo que estaba viendo de su amada.