Verónica Sánchez: “¿Qué le voy a explicar yo a una mujer que está padeciendo un infierno?”

Ángela, la adaptación de la exitosa ficción británica Ángela Black, está ya disponible en la plataforma Atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3. La serie, de seis episodios, está protagonizada por Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez. El thriller narra la vida de Ángela, una mujer aparentemente feliz junto a su marido y sus dos hijas, que oculta un infierno de maltrato. El equilibrio de Ángela se desmorona cuando conoce a Eduardo, un compañero de instituto por el que se siente atraída.

–¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le ofrecieron participar en este proyecto? –Me pareció un proyecto muy interesante por la complejidad que tenía el personaje. Luego, el guión tenía elementos de thriller que me sorprendieron en la primera lectura. Me apetecía mucho volver a trabajar con Sonia, con el director, Tito López-Amado, al que conocí hace muchos años, coincidir de nuevo con Lucía y Daniel Grao… Fue un proyecto que me interesó desde el principio.

–¿Cómo es Ángela, la protagonista de la serie? –Ángela es una mujer en una situación complicadísima, intentando escapar de una vida infernal de puertas para adentro, mientras que de puertas para fuera tiene una vida ideal. Su marido es un auténtico maltratador y un psicópata. Ella tiene que encontrar la fuerza para salir de esa situación. Al mismo tiempo, empieza a dudar de su mente, por lo que emprende un viaje para saber si psicológicamente se ha desestabilizado o no. Con todos esos elementos, Ángela se convierte en un thriller muy interesante.

–¿Qué destacaría de las tramas de Ángela, la nueva serie de Atresplayer? –La serie plantea un viaje con la protagonista dónde vas a saber desde el principio que está atrapada en un infierno que ha creado su marido en casa. Al mismo tiempo, van a parecer unos personajes misteriosos que sembrarán la duda en el espectador. Es un viaje corto, pero intenso. Son seis capítulos.

–¿Conocía la ficción británica Ángela Black, la serie de la que parte esta nueva producción de Atresplayer? –No la había visto, pero si la vi cuando me llamaron para ofrecerme el papel de Ángela. Quería saber desde donde la habían hecho ellos y entender cuáles iban a ser las principales diferencias respecto a nuestra adaptación.

–¿Qué mensaje le trasladaría a todas las mujeres que están pasando por una situación similar a la de Ángela? –No puedo abarcar tanto, no sería capaz de darle un mensaje a una mujer que está viviendo semejante infierno. Nosotros hemos contado una historia donde el personaje principal está sufriendo, pero creo que a temas como el maltrato hay que acercarse con mucho tacto y respeto. Hemos hecho una ficción que ojalá sirva de espejo social, en ella intentamos que los espectadores empaticen con los personajes que interpretamos. ¿Qué le voy a explicar yo a una mujer que está padeciendo ese infierno? Absolutamente nada.

–¿En qué otros proyectos está trabajando en estos momentos? –Además de Ángela, estoy rodando una serie con Bambú que se llama La favorita 1922, que todavía no tiene fecha de estreno, y con la que estaré ocupada hasta el final del verano.