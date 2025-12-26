Vicente Vallés y los problemas para ver a su hijo y a su esposa, Ángeles Blanco

Vicente Vallés, el presentador más visto en las noches televisivas, liíder de audiencia al frente de Antena 3 Noticias 2 desde el año 2020, ha abierto una ventana a su faceta más personal al hablar de las dificultades para conciliar su exigente horario laboral con la crianza de su hijo pequeño, Daniel, de 12 años, que acaba de entrar en la adolescencia.

En una reciente entrevista concedida a El Mundo, el periodista madrileño confesó que se levanta temprano para desayunar con él y prepararlo para llevarlo al colegio. Después sale a correr e inicia su jornada para preparar la entrega nocturna del informativo. Con una pausa para comer, aprovecha para estar en casa y ver en ese paréntesis a su hijo, antes de centrarse en la cuenta atrás de la edición. "Con este horario es tremendo: cuando yo no trabajo, él está en el colegio, y cuando vuelve, yo estoy trabajando", explica Vallés, admitiendo que "lleva mal", disponer de poco tiempo, aunque acepta que no hay muchas alternativas y trata de disfrutar los minutos disponibles los fines de semana. Su esposa, Ángeles Blanco, también es presentadora del informativo nocturno, pero en la competencia, en Telecinco, junto a Carlos Franganillo. Con ese horario similar pueden organizarse mejor porque cuando ella estaba en el sobremesa solo coincidían a última hora de la noche.

Esta confesión sobre sus horarios pone de relieve el lado humano del periodista y autor de novelas como las recientes La caza del ejecutor y Kazán. De todas formas Vallés suele proteger celosamente su privacidad. El periodista de 62 años ha destacado, de todas formas, que quiere estar lo más cerca de su hijo menor de cara a su etapa en la adolescencia: "conviene estar lo más posible con él" reconoce.

Vicente Vallés estuvo anteriormente casado con la periodista Lucía Méndez, habitual contertulia política y con quien tuvo dos hijos: Laura, nacida en 1991, y Diego en 1997. Con ellos se perdió en parte la experiencia vital como la de Daniel ya que se separó pocos años depsués. Lucía Méndez ha llegado a hablar de lo "traumático" que fue la separación cuando su ex inició su nueva relación con Ángeles Blanco en 1999. Ambos formaban parte en ese momento de la redacción de los fines de semana en Telecinco. Precisamente el matrimonio tras un cuarto de siglo juntos han rivalizado en la pantalla y sus horarios han coincidido o, todo lo contrario, convertía la vida personal en un problema de coordinación de horarios. En estos momentos, al menos, pueden disfrutar de más tiempo juntos para atender a su hijo en común.