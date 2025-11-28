Una faena de Morante en la Feria de Jerez, premio taurino de la temporada en Cádiz

Morante y Castella, a hombros en Jerez en la corrida de la Feria de Jerez del 23 de mayo

El Jurado de los V Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha considerado la faena de Morante de la Puebla al cuarto toro de la tarde en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera. el pasado 23 de mayo durante la pasada Feria del Caballo, como la mejor de la temporada en la provincia de Cádiz.

Igualmente, se ha premiado a la Ganadería de Núñez del Cuvillo, a Ignacio Candelas como mejor novillero con picadores de la temporada en la provincia; y como mejor subalterno a Manuel Rodríguez «Mambrú».

La Peña Taurina Francisco Montes «Paquiro», de Chiclana de la Frontera. ha obtenido el Premio a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia.

El jurado ha concedido la mención especial por unanimidad al diestro gaditano David Galván, como reconocimiento a la extraordinaria temporada realizada.

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz creó en el año 2021, con vocación de permanencia, unos Premios Taurinos para reconocer las actuaciones más destacadas que durante la temporada taurina se hayan realizado en la provincia.

La delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, ha informado personalmente a los galardonados de la decisión del jurado en esta quinta edición, a los que les ha dado la enhorabuena por estos premios que supone una forma de “apoyar y difundir la tauromaquia en nuestra provincia, así como un reconocimiento a los profesionales taurinos más destacados”.

Colombo ha recordado que desde la Junta de Andalucía, “entendemos que esto hace que los ganaderos, maestros, novilleros, aficionados y las entidades que apoyan el toro adquieran mayor relieve, porque gracias a estos galardones, se da visibilidad a la gente que se bate el cobre en defensa del sector taurino en la provincia de Cádiz”.

Igualmente, ha agradecido al jurado de los premios su “interés e implicación desde el momento que aceptaron ser miembros y su colaboración desde la experiencia y conocimiento del mundo taurino”.

Composición del jurado de los V Premios Taurinos

Dicho Jurado ha estado compuesto por Rafael Carrero (presidente de la plaza de toros de El Puerto), Jesús Rodríguez Gómez (presidente de la plaza de toros de Jerez), Ramón José Fernández Valadez (Presidente de la plaza de toros de Algeciras), Javier Bocanegra, Francisco Orgambides (cronistas taurinos), Álvaro de Ory (delegado de la Autoridad), Antonio Ruíz (veterinario), el maestro Ruiz Miguel (profesional de reconocido prestigio), Diego Luis Rodríguez (aficionado y asesor de la Plaza de Toros de Algeciras) Elena Aguilar y Rocío Oliva (aficionadas).

Se han valorado todas las corridas de toros, de rejones, espectáculos mixtos y novilladas picadas celebradas esta temporada en la provincia de Cádiz: 16 corridas de toros: El Puerto (4); Algeciras (3); Jerez. (2); La Línea de la Concepción (2); Sanlúcar de Barrameda. (2); Tarifa (1); Ubrique (1) y San Roque (1).

Respecto a las corridas de rejones un total de 3, Jerez Frontera. (1); El Puerto (1) y Sanlúcar de Barrameda. (1). Novilladas con picadores 7; El Puerto (1); La Línea de la Concepción (1); Jerez de la Fra. (1); Sanlúcar de Bda.(2); Ubrique (1); El Bosque (1). Espectáculos mixtos 3; Los Barrios (1); La Línea de la Concepción (1); Villamartín (1);