Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada, una ambiciosa propuesta que se queda en la superficie

Nunca hasta ahora me había podido sentar delante de uno de los muchos títulos de 'Atelier' aunque, siendo fan del manga como soy, hacía años que tenía la serie en mi wishlist. La estética manga, las voces originales en japonés, el estilo RPG y una premisa muy interesante basada en la exploración me atrajeron de inmediato y gracias al acceso anticipado ofrecido por Plaion España por fin pude ponerme a los mandos de uno de sus más de 50 títulos, nada menos que 'Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada', la última creación de la desarrolladora Gust y KOEI TECMO Europe que, por primera vez en su historia, viene traducida al español.

Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada Género: RJPG Lanzamiento: 21 de marzo Desarrolladora: Gust Plataformas: Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC Textos: Español Voces: Japonés Precio: 60-70€

Como ha afirmado el propio equipo, no es necesario haber jugado a otros títulos de 'Atelier' para adentrarse en el mundo de 'Atelier Yumia' ya que este sigue una historia independiente al resto de juegos, no obstante, aquellos jugadores que regresen a la saga sí que encontrarán algunas caras conocidas. Esta nueva propuesta nos mete en la piel de Yumia Liessfeldt, una joven alquimista que se une al equipo de investigación de Aladiss para averiguar la verdad sobre el cataclismo que destruyó el antiguo continente de Aladiss destruyendo su civilización y que todo el mundo achaca a la alquimia, es decir, a la habilidad de utilizar el maná (recuerdos de personas fallecidas que se quedan en el mundo en forma de energía) para crear una amplia cantidad de objetos, armas, armaduras o accesorios útiles en según qué circunstancias. Tras el cataclismo, la alquimia pasó a considerarse tabú y se perdió su práctica pero Yumia, que tiene sus propias razones para estudiar y perfeccionar su alquimia, hará lo posible por demostrar que su habilidad es útil y beneficiosa tanto para el equipo como para todo el continente.

La alquimia también sirve para crear mobiliario y decoración para las diferentes bases que puedes crear en el mapa / D.A.

Ante nosotros se extiende un precioso y extensísimo mundo repleto de ruinas que explorar y secretos que descubrir, personalmente adoro un mapa grande en un videojuego y aún más los mundos abiertos, la sensación de libertad cuando entro en un universo que no me pone cortapisas para explorar es indescriptible y 'Atelier Yumia' ofrece una cantidad de espacio para explorar casi inabarcable que gestiona muy bien permitiendo el acceso a nuevas zonas a medida que avanza la historia principal (y una vez desbloqueada la moto, atravesar los vastos parajes de Aladiss será especiamente divertido); sin embargo, como suele ser cada vez más habitual en los títulos de mundo abierto, el juego peca de priorizar la cantidad a la calidad, convirtiendo la exploración en una persecución constante de las decenas de signos de interrogación del mapa para encontrar siempre los mismos desafíos y que termina siendo una tarea bastante repetitiva.

A mi parecer, 'Atelier Yumia' es un título que no logra encontrar un equilibrio satisfactorio, además de en la exploración lo he experimentado en el apartado gráfico que, aunque bonito y muy personal, está plagado de texturas extrañas o mal optimizadas que dificultan la inmersión y que esperemos que el equipo vaya mejorando en sucesivos parches. El combate es otro elemento con puntos fuertes, de entrada es muy variado y combina el combate cuerpo a cuerpo y a distancia de una forma muy original, permitiéndonos usar nuestra vara para pegar mamporros y también como arma de fuego para poner distancia entre nosotros y el enemigo; pero peca de lento por tener que esperar que terminen las complejas animaciones que acompañan a cada habilidad antes de poder seleccionar otra acción o iniciar un combo con uno de nuestros compañeros.

Cada acción dentro del combate está animada, lo que le resta dinamismo / D.A.

Uno de los aspectos más importantes del juego es el uso de la alquimia, solamente en espacios concretos podrá Yumia sintetizar objetos complejos como armas o armaduras y el proceso implica mezclar diferentes ingredientes para lograr según qué efectos, por lo general, contra más calidad tengan los ingredientes que usemos en la síntesis, mejor será el resultado final y solamente podremos crear un objeto si previamente hemos encontrado y preparado la receta correspondiente, que a su vez cuenta con un sistema de niveles que podremos incrementar para que el resultado final sea aún más potente. Quienes hayan jugado previamente algún otro título de 'Atelier' tendrán ventaja al traer estudiado de casa el complejo proceso de sintetizar objetos, como recién llegada a la saga, todo lo relativo a la alquimia se me hizo un tanto farragoso y terminé automatizando el proceso en la gran mayoría de las ocasiones.

En las casi 30 horas que he dedicado a este 'Atelier Yumia' he podido llegar a conocer a todo el grupo que nos acompañará en nuestro viaje, los fans del manga y el anime encontrarán el estilo de personajes clásicos de estos formatos: la protagonista optimista a pesar de todo, el soldado serio y protector, la mejor amiga maja, el chico rebelde y deslenguado, la femme-fatale y la niña tímida. Cada uno de ellos tiene un pasado que enriquece la historia principal y formará parte de nuestro trabajo estrechar lazos con nuestros compañeros (bien a través de misiones específicas o hablando con ellos al acampar en la naturaleza) para ir conociéndes y conseguir que confíen en una alquimista para resolver el gran misterio de Aladiss. Los clichés funcionan por una razón y no es malo apoyarse en ellos para crear un grupo de personajes con los que pueda identificarse la gran mayoría del público, pero algunos de los que llevamos ya un tiempo leyendo manga y jugando a videojuegos desearíamos que los creadores arriesgaran un poco más y se atrevieran a construir personajes más complejos que representaran la apabullante diversidad de la sociedad humana. Tampoco estaría de más dejar de crear modelos de personajes femeninos hipersexualizados, llevamos ya vivido un cuarto del siglo XXI, es hora de ir entendiendo que las mujeres podemos ser interesantes en la ficción más allá de lo grande que tengamos las tetas o lo corta que tengamos la falda, basta que sepan cómo escribirnos.

Puedes acampar y charlar con tus compañeros en plena naturaleza / D.A.

En general, 'Atelier Yumia' es un juego divertido con un mundo diverso y muy bonito, una historia sencilla que entremezcla las historias personales de los personajes con el pasado y el futuro del continente en el que viven y un ritmo lento centrado en el farmeo y la exploración perfecto para desconectar tras una jornada intensa de estudios o trabajo. Tiene puntos muy positivos que atraerán a una gran cantidad de público, de hecho, Gust ya ha anunciado que 'Atelier Yumia' es el juego que más rápidamente ha alcanzado las 300.000 copias vendidas en las dos semanas que lleva en el mercado y están apostando muy fuerte por la promoción del título colaborando con gigantes como el Tekken 8. Sin embargo, considero que le falta ese punto de mimo en el apartado gráfico, en la construcción del mundo y los personajes que yo esperaría de un videojuego a estas alturas.

