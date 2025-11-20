Mafia: The Old Country se expande con Free Ride, una actualización gratuita que da más vida a Sicilia

Ha sido una de las sorpresas de este 2025 y ahora ofrece más razones para volver a disfrutarlo. Hablamos de Mafia: The Old Country, el título de la icónica saga que se ha convertido en una vuelta a sus orígenes y que, antes de que acabe el año, continúa creciendo. 2K y Hangar 13 han anunciado el lanzamiento de Free Ride, una actualización gratuita que ya está disponible y que amplía de forma notable la experiencia del juego con nuevas actividades, funcionalidades inéditas y una apuesta decidida por reforzar la inmersión en la Sicilia de principios del siglo XX.

Free Ride invita a los jugadores a explorar el Valle Dorata desde una nueva perspectiva. El estudio recupera el espíritu de libertad que marcó entregas anteriores, permitiendo ahora afrontar desafíos de combate y carreras que se desbloquean conforme se avanza en la campaña principal. Estos retos —repetibles y cada vez más exigentes— se integran en la propia vida del pueblo y de las familias mafiosas, y ofrecen recompensas que pueden reinvertirse en mejorar la experiencia tanto en el modo libre como en la historia.

La actualización no se limita a añadir misiones secundarias: también introduce herramientas que refuerzan el carácter evocador del juego. El nuevo Modo Foto permite capturar escenas con filtros inspirados en la iconografía siciliana de la época, mientras que Cinema Siciliano transforma el apartado visual en una pieza de celuloide clásica, en blanco y negro, con un tratamiento estético que recuerda al cine italiano de principios del siglo XX. A ello se suma una perspectiva de conducción en primera persona, una de las incorporaciones más llamativas, que sitúa al jugador dentro de los vehículos y realza la sensación de velocidad y crudeza en las persecuciones.

Regresa además la Dificultad Clásica, que obliga a gestionar recursos como la salud y la munición con mayor prudencia, recuperando la tensión que los seguidores más veteranos de la saga habían reivindicado. Y junto a todo ello, la actualización agrega nuevos vehículos, armas blancas, armas de fuego, atuendos y pequeños amuletos que amplían el catálogo de opciones y permiten moldear el estilo del protagonista con mayor libertad.

El lanzamiento de Free Ride llega en un momento en el que Mafia: The Old Country se ha consolidado como una de las entregas más cuidadas y atmosféricas de la saga. En nuestro análisis destacábamos que el juego brillaba precisamente por su capacidad para recrear un mundo contenido pero riquísimo en detalles, con una narrativa bien hilada y una ambientación que no solo acompaña, sino que define la experiencia. Esta actualización gratuita incide en esas virtudes y las potencia, ofreciendo nuevas razones para volver a recorrer caminos polvorientos, callejones empedrados y plazas donde la vida cotidiana convive con la violencia soterrada de las familias mafiosas.

Free Ride puede descargarse ya en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam). Los jugadores solo necesitan disponer del juego base, aunque algunos contenidos requieren progresar en la campaña para poder desbloquearse.