Troy Baker es uno de los actores más reconocidos en el sector de los videojuegos, gracias sobre todo a papeles como Joel en las dos entregas de The Last of Us o Booker DeWitt en Bioshock Infinite. Ha intervenido además en Death Stranding, de Hideo Kojima, y en títulos icónicos como la serie de Batman Arkham o Metal Gear Solid, entre otros muchos papeles que le han granjeado reconocimientos en los Video Game Awards, los DICE Awards y tres nominaciones a los Bafta. Al margen de los videojuegos, en el mundo de la animación Baker ha interpretado a personajes del universo Marvel y también al Batman de Lego. Cuando no está en un plató trabaja en contenidos para su plataforma online Relater y con su banda Window to the Abbey.

Sandra Saad, por su parte, es una actriz y cantante egipcio-norteamericana que ha trabajado en videojuegos como Epic Seven, Call of Duty: Modern Warfare o Fallout 76. Además de participar en las giras de la compañía Story Pirates y de intervenir en varios programas de animación, Saad ha prestado su voz a bandas tanto en el estudio como en el escenario. En los últimos meses ha estado trabajando con su banda, Eye of the Sun, en su álbum debut, que se lanzará en 2021.

Ambos encabezan el reparto de Marvel's Avengers, un título de Square Enix y Crystal Dynamics en el que interpretan, respectivamente, a Bruce Banner y Kamala Khan. Nos atienden por videollamada desde California unos días antes del lanzamiento del juego, el 4 de septiembre.

-¿Cómo entronca, si es que lo hace, la historia de Marvel’s Avengers con la del Universo Cinematográfico de Marvel [MCU]?

Troy Baker: No seríamos muy listos si ignorásemos una franquicia como el MCU. Como fanboy de Marvel, tuve la tentación de establecer conexiones, porque además me encanta lo que ha hecho Mark Ruffalo [con Bruce Banner en el MCU]. Pero Shaun [Escayg, director creativo y guionista en Crystal Dynamics] no paraba de decirme 'mira, ellos lo hicieron genial con esa historia; no podemos volver a contarla. Tenemos una historia diferente y hay que desarrollarla lo mejor que podamos'. Esto no va de encajar o volver a contar o reformular algo que ya has visto. En su lugar, mostramos una cara nueva de estos personajes, un lado nuevo de la historia, para crear una experiencia única. Cuando ves una de estas películas, alucinas con los efectos, las luchas… todo es increíble. Pero cuando cojo el mando ya no estoy mirando: estoy participando.

Sandra Saad: Ocurre algo similar con Kamala Khan. Es un personaje bastante nuevo, que no tiene tras de sí 50 o 100 años de historias como otros. Leímos y comentamos los cómics y a partir de ahí creamos una historia nueva. Manteniendo su ADN, entre todos los implicados (Square Enix, Crystal Dynamics, Marvel, Shaun...) creamos nuestra propia versión de Kamala.

-Los bocetos iniciales de algunos de los personajes fueron muy criticados en redes sociales y foros y el estudio los modificó, incluidos los rostros. ¿Cuándo es bueno escuchar las opiniones de la gente en internet?

Troy Baker: Nunca lo es [Risas]. Me considero un poco estoico y uno de los principios básicos es que adherirte sin más a las opiniones de otros nunca es beneficioso. Es como lo que comentaba antes. ¿Queremos establecer comparaciones? Estos personajes tienen una historia y no podemos ignorar que hay una base de seguidores furibunda (no habríamos hecho este juego si no la hubiera), pero intentar complacer a los seguidores no puede ser el objetivo (no me entienda mal, como fans, queremos esos momentos de reconocimiento, esos guiños). Shaun lleva en el mundo de los videojuegos el tiempo suficiente para conocer Metacritic [plataforma de valoración de videojuegos] y también para ignorarlo. Si te centras en Metacritic y piensas 'si hago esto voy a conseguir un 85 y si hago esto otro un 94', eso te aleja del objetivo. Tienes que centrarte en lo que estás haciendo, en el tipo de experiencia que quieres crear y entender que trabajamos para el juego. Al juego no le importa el jugador, o Metacritic; estos personajes y esta historia no existen para satisfacer a Metacritic: existen para el público, para el jugador, para contar esta historia. En última instancia, cuando juego y me encuentro con esos guiños, eso me saca de la experiencia. Hemos aprovechado esta oportunidad para preguntarnos cómo se siente alguien siendo un superhéroe, no qué hace que dé una mejor puntuación en Metacritic. Los comentarios en YouTube son geniales, pero no son tan importantes como alguien que juega y dice: 'Hoy me he sentido como un superhéroe'.

-A pesar de que en este juego están Los Vengadores, el protagonismo recae en una joven con la que muchos seguidores no estarán tan familiarizados: Kamala Khan, Ms Marvel.

Troy Baker: Cuando haces algo de este calibre siempre tienes la tentación de repetir, está ahí la vocecita que te dice que juegues sobre seguro, que no hagas nada demasiado arriesgado y te limites a poner a Iron-Man y el Capitán América al frente porque eso es lo que va a vender. Pero Crystal Dynamics, en su primera incursión en el mundo interactivo de Los Vengadores, confió en la visión de Shaun. En los últimos tiempos hemos visto una evolución de los videojuegos, que cada vez más ponen a personajes femeninos fuertes en primera línea, pero aquí además construimos toda la historia sobre ella y hacemos que sus poderes sean posiblemente los más atractivos. Eso sin menospreciar los del resto de personajes. Sigue siendo divertido jugar con el Capitán América y también volar por ahí con Iron-Man. Pero, en mi opinión, la evolución de la industria está reflejada de la mejor forma posible en el hecho de que es muy divertido jugar con Kamala, y lo mismo pasa con la Viuda Negra. Incluso en la apertura del juego, la agilidad y la habilidad que demuestra la Viuda es impactante.

-¿Qué influencia han tenido en ustedes los cómics? ¿Cuál dirían que es su personaje favorito?

Sandra Saad: Kamala es mi favorita [Risas]. He leído los cómics de Ms Marvel, un montón de Los Vengadores, pero no hay nada como sentirse identificada de verdad con un personaje y me siento así con Kamala.

Troy Baker: Durante mi infancia la verdad es que no les hice mucho caso a los cómics. Pero cuando crecí, recuerdo que estaba en Tokio y de repente los cómics estaban en el iPad. Entonces pude sumergirme en años, décadas de historias, de todo lo que me había perdido, y empecé a devorarlos. Alguien me dijo: 'Tienes que leer los Ultimate Avengers'. Ahí redescubrí a personajes con los que había crecido y me conquistó Bruce Banner, porque es una persona con la que, como ha dicho Sandra, te puedes sentir identificado. Ya no es solamente ese tipo que se enfada, es alguien en conflicto consigo mismo y no hay nada más cercano que eso. Al principio, cuando Shaun vino diciéndome que quería que estuviese en un juego de Los Vengadores, le dije que quería ser Ojo de Halcón (Hawkeye). Me dijo que no y ahora le estoy muy agradecido porque me ha permitido conectar con un personaje al que conozco desde hace años pero al que nunca entendí del todo.

-Este juego combina una historia fuerte con las misiones para lograr objetivos concretos. ¿Cuál de esos dos modelos prefieren?

Sandra Saad: Me encanta una buena historia. Supongo que eso es lo que nos hace artistas, que estamos hambrientos de historias. Me gusta ver la progresión de los personajes y también de los actores: Troy y yo, Bruce y Kamala. Ambos tienen esa lucha interna similar: ¿puedo controlar lo que tengo? ¿Es asqueroso, una enfermedad? ¿Cómo puedo aceptarlo y convertirme en alguien lo más útil posible? Verlos a los dos luchar juntos y ver a Bruce ayudar a Kamala a pasar por lo mismo por lo que ha pasado él durante años fue para mí muy hermoso.

Troy Baker: Desde la perspectiva del estudio hay una especie de lucha para encontrar el equilibrio entre lo muy guionizado, cerrado, y lo que se conoce como emergente [una narrativa más abierta en la que las decisiones de los jugadores afectan directamente a la trama]. Ante eso hay quien dice: 'Tenemos esta historia y no queremos hacértela tragar a la fuerza, pero al final tenemos que desarrollarla'. Luego están los que quieren algo totalmente abierto, en plan haz lo que quieras, sin apenas historia. Una tercera vía es construir una historia pero dejando pinceladas de esa parte emergente, para que los jugadores puedan hacer cosas. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Como jugador, prefiero un mundo que me ofrezca poder hacer lo que quiera pero que también me diga 'cuando estés listo, hay una historia genial que te está esperando'. Para mí ese sería el punto perfecto. Al final, como dice Sandra, hay que tener en mente qué historia intentas contar. Shaun es alguien que entiende cómo construir esos momentos de los que hablaba antes y presentarlos de una forma convincente y significativa.

-¿Cómo han influido en el juego los orígenes musulmanes de Kamala?

Sandra Saad: Kamala es muchas cosas. Es musulmana, es paquistaní, es americana de primera generación, sus padres son inmigrantes... pero también tiene energía y esa inocencia de la juventud. Comparada con otras audiciones en las que he estado, con personajes unidimensionales que son poco más que un estereotipo, Kamala es mucho más que eso, mucho más que una chica musulmana. Por supuesto, tiene presentes los valores que sus padres le enseñan (tiene 16 años así que escucha lo que sus padres le dicen) y que contribuyen a desarrollar quién es, como joven y como superheroína. Todas esas dimensiones la hacen ser la chica estupenda que es.

-¿Cómo ha sido la experiencia de interpretar a estos personajes? No les vemos porque sobre todo lo que trasciende es su voz.

Troy Baker: Si hacemos bien nuestro trabajo no nos ven, porque debemos desaparecer tras el personaje, pero en este caso hay más aparte de la voz. Hay varias formas de capturar una actuación en un videojuego. Puedes poner a un actor con un guion delante de un micrófono y eso se lo das a los animadores para que lo presenten de un modo cinemático. O puedes aspirar a una interpretación más fiel, poniendo a un actor en ese espacio y grabándole de un modo similar a como harías una serie de televisión o una película. Así tienes a gente que reacciona al otro, que se responde, y consigues momentos de verdadera conexión.

Esas conexiones no son solo importantes para los Vengadores como personajes, por las dinámicas entre ellos (la rivalidad, el cariño, la cooperación), sino también porque en el corazón de esta historia están Kamala y su relación con Los Vengadores y especialmente con Bruce. Eso requería una interpretación con un grado de fidelidad más elevado y por eso Crystal Dynamics invirtió en eso, nos puso a todos en un plató, rodeados por cámaras, con los trajes [de captura de movimiento], los cascos con las cámaras, y rodaron como si estuviéramos haciendo una serie o una película. Y creo que por eso la gente va a percibir esas interpretaciones a un nivel más visceral.

Una vez dicho eso, seguimos estando reducidos a esa pequeña parte que es lo que la gente va a ver en realidad. Hay ahí toda una capa de confianza adicional no sólo de los animadores en nosotros sino también de nosotros en ellos. Os damos nuestro trabajo y confiamos en que trasladéis al juego esa verdad que intentamos crear en el plató. Ni siquiera sabemos si va a funcionar, pero cruzamos los dedos. Cuando coges el mando, ves el resultado final y ves que funciona... Bueno, esos son los momentos que buscamos como actores.

-Para usted, Sandra, ha sido la primera vez que trabaja con captura de movimiento.

Sandra Saad: Soy muy afortunada de haber debutado en esto con gente como Troy que lo ha hecho un millón de veces. Imagine entrar en esa sala enorme, mil cámaras, puntos de referencia por todas partes, un casco con cámara en la cabeza y un micrófono delante de la cara. Estaba sobrecogida por toda esta novedad y con gente que ha hecho esto tantas veces, que se conoce... Pero también hacerlo con ellos, con gente como Troy, hizo que todo fuera un poco menos abrumador. Al final todo cuestión de imaginación. Trabajar con Troy, con Shaun, poder trabajar los diálogos antes de rodar... Todo eso me ayudó a familiarizarme con el entorno, a visualizar con quién estaba hablando.

Troy Baker: Debo decir que Sandra es una actriz que llegaba dispuesta a darlo todo, a empaparse de todo, y se vio rodeada por muchos elementos desconcertantes y un reparto experimentado en este tipo de rodajes. Justo así es como se siente Kamala en esta historia. De repente se encuentra entre dioses e intenta convertirse en uno de ellos, y ese es el centro de todo. Seguro que por eso Shaun pensó que Sandra era perfecta para el papel. Trabajando con ella descubrimos su talento y su fuerza y enseguida estaba a nuestro nivel, como alguien que llevase mucho tiempo haciéndolo. Estoy muy orgulloso de haber trabajado con ella. No debe de haber sido fácil.

-Como actor, Troy, ¿prefiere interpretar a un personaje con tanta historia como Bruce Banner o a alguien al que nadie ha interpretado antes, como Joel [protagonista de The Last of Us]?

Troy Baker: No sé qué es más difícil, porque cuando tienes a personaje al que ya han interpretado antes hay unas expectativas. Es inevitable pensar en las interpretaciones anteriores y cómo pueden influir en la mía. Pero hacer eso es egoísta y si hago eso no estoy pensando en el personaje, sino solamente en mí mismo, porque me preocupa que la gente piense que soy lo suficientemente bueno. A Bruce todo eso no le importa, no sabe que es un personaje dentro de un videojuego. Lo único que sabe es que está en conflicto con quien es y ahora además, en este juego, tiene que enfrentarse a un conflicto externo en la forma de una adolescente de 16 años. Todo eso aderezado por la culpa y el peso de ser un superhéroe, de ser un tipo que salva a gente pero destruye ciudades. Para mí eso ya es bastante, al margen de si la gente piensa que soy o no mejor que Mark Ruffalo. Creo que soy mejor que Edward Norton [risas]. Si tengo todo eso en mente, o a Metacritic, o los comentarios en YouTube o cuántas copias vamos a vender, no estoy pensando en el personaje.