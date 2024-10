Nintendo presenta Alarmo, su nueva alarma inteligente para despertar con magia

Nintendo ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su nuevo gadget: el Nintendo Sound Clock: Alarmo.

Este despertador interactivo promete revolucionar tus mañanas, llenándolas de energía y diversión con melodías y efectos sonoros de juegos tan emblemáticos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ o ‘Splatoon 3’, entre otros.

Funciones Interactivas

Según defienden las altas instancias de la empresa, Alarmo no es solo un simple despertador; es un compañero matutino diseñado para hacer que cada despertar sea único. Equipado con un sensor de movimiento, detecta tus movimientos y reproduce sonidos cuando estiras los brazos o te das la vuelta. Si decides quedarte un poco más en la cama, el volumen se intensificará, añadiendo un toque divertido a tu rutina. Y cuando finalmente te levantes, ¡una fanfarria de victoria nos dará la bienvenida!

Pero eso no es todo. El dispositivo ingeniosa soluciones de personalización, permitiéndote elegir entre 35 escenas inspiradas en cinco clásicos de Nintendo: ‘Super Mario Odyssey’, ‘Zelda: Breath of the Wild’, ‘Splatoon 3’, ‘Pikmin 4’ y ‘Ring Fit Adventure’.

Cada mañana puede comenzar con un ambiente diferente, ideal para cualquier seguidor de Nintendo. Al llegar la hora programada, se activará el tema que elegiste, creando un despertar ambientado en tu juego favorito.

Con conectividad a Internet, promete descargas de temas adicionales como, por ejemplo, de ‘Animal Crossing’ y ‘Mario Kart 8 Deluxe’.

Personalización y conectividad

Alarmo ofrece varias opciones de despertar. Puedes alternar entre el modo enérgico, que aumenta la intensidad si te quedas en la cama, y el modo suave, que proporciona un sonido constante y relajante.

Además, existe un modo botón, que ofrece una experiencia más tradicional para posponer la alarma. Para aquellos momentos en que necesitas relajarte antes de dormir, también podrás activar la opción de “Sonidos plácidos”, que te permitirá escuchar música y sonidos suaves al final del día.

La magia de despertar con Nintendo

Con su amplia gama de funciones y el encantador estilo de Nintendo, esta alarma promete hacer que las mañanas sean menos rutinarias. Este “despertador gaming” no solo te ayuda a levantarte, sino que ofrece una experiencia interactiva que puede añadir alegría a tus días.

El dispositivo se lanzará a principios de 2025, aunque la fecha exacta todavía está por confirmarse. Hasta mediados de enero, solo los suscriptores de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podrán adquirir Alarmo como una oferta exclusiva a través de My Nintendo Store, a un precio de 99,99 euros.

¿Qué te parece este nuevo despertador con temática de Nintendo?