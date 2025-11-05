El Ayuntamiento de Jerez activa el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de Emergencia

El Ayuntamiento de Jerez activa este miércoles el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de Emergencia y situación Operativa 1 por el temporal

El Ayuntamiento de Jerez activará a las 15:00 horas de este miércoles 5 de noviembre el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de emergencia y situación Operativa 1 hasta las 22:00 horas de la noche por la situación de aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de Jerez y su campiña.

Según ha comunicado el Consistorio jerezano en sus redes sociales a las 13:00 horas de la tarde, "se activa el Plan Territorial de Emergencias Local, en Fase de Preemergencia y en Situación Operativa 0, desde las 15 horas de la tarde hasta las 22:00 horas".

Asímismo recuerda a los vecinos y vecinas de Jerez "la necesidad de extremar la prudencia y precaución".

Esta mañana el Ayuntamiento de Jerez ya procedió a informar del cierre de parques, el Zoobotánico, el cementerio e instalaciones deportivas al aire libre.

Meteorología activará esta tarde dos avisos naranjas y uno amarillo por precipitaciones acumuladas de 30 litros en una hora y ráfagas de vientos de hasta 70 km/h.

Además, hay riesgo importante de tormentas con aparato eléctrico sin descartar granizo grande y tornados.

Isla Cristina y Almonte también activan sus dispositivos municipales de emergencias

Los ayuntamientos de Isla Cristina y Almonte (Huelva) han activado desde primera hora de este miércoles sus dispositivos municipales de emergencias, manteniendo coordinación "permanente" con el Servicio de Emergencias 112, ante el episodio de fuertes lluvias, tormentas y viento previsto para esta jornada. Asimismo, indican que el dispositivo de emergencias municipal estará disponible las 24 horas.

Así lo indica el Consistorio en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que indica que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este miércoles, 5 de noviembre, el aviso naranja por fuertes lluvias y riesgo importante de tormentas, y el amarillo por vientos, en la comarca del litoral de Huelva.

Apunta que los avisos estarán vigentes desde las 12,00 del mediodía hasta las 17,59 de este miércoles, con posibilidad de 30 litros por metro cuadrado en una hora, granizo grande, tornados no descartados y rachas de viento de hasta 70 km/h, toda vez que el Ayuntamiento destaca que las alertas y avisos oficiales ofrecen información y recomendaciones, pero que "el sentido común debe prevalecer por encima de todo".

De momento, son los únicos municipios del litoral onubense que han activado el dispositivo municipal de emergencias. De este modo, Almonte recomienda no aparcar en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana, ya que "por su propia morfología y por ser vías principales de desagüe del municipio, es conveniente que no haya vehículos estacionados para facilitar el correcto drenaje del agua".

Además, indica que durante quedará suspendida la Zona Azul en Almonte durante todo el día para "facilitar el estacionamiento a todos", así como explica que las cubas y camiones quitaaguas "están preparados para actuar de inmediato ante posibles acumulaciones o incidencias por la lluvia".

El Consistorio almonteño señala que se mantienen activados "todos los servicios municipales" en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local de Almonte y Emergencias 112, "que permanecerán en alerta durante toda la jornada".

Recuerda el Ayuntamiento que los parques y polideportivos permanecerán cerrados "por precaución", así como solicita que durante las lluvias se eviten desplazamientos "innecesarios" y se "extreme" la precaución