Luis de Perikín con su ‘Así Canta Jerez en Navidad’ y Marta Santos, cantante sevillana, protagonizan este año el clásico villancico de Navidad de Canal Sur, que ha elegido Jerez para su filmación.

Fue concretamente en la tarde noche de ayer martes cuando un equipo de la televisión autonómica recorrió diversos enclaves del centro de la ciudad para grabar este villancico, todo un clásico en Andalucía pues cuenta con más de 30 años de vida y que han grabado artistas como Laura Gallego, José Mercé, Pasión Vega, Rosa López, Antoñito Molina o Pastora Soler.