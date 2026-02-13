Miguel Ángel Leiva es vecino de La Ina y diario le gusta pasear por la carretera, ahora cortada, con su perro. Este viernes ha grabado un vídeo en en esta vía, concretamente, en los kilómetros cerrados al tráfico por socavones e inundación. En las imágenes pueden verse los graves daños que ha causado en esta carretera la crecida del río Guadalete, cuyo cauce atraviesa ahora por esta zona.

"Todo lo que hicieron nuevo en la carretera desde aquí hasta la ermita yo no sé si se levantarán o le arrimarán tierra por debajo porque por debajo está todo hueca", cuenta Leiva. Asegura, además.