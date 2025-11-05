El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha destituido esta mañana a Manuel Molina como delegado provincial de esta consejería en la provincia de Sevilla, un cargo menor. Sin embargo, Molina fue el gerente del hospital Virgen del Rocío entre los años 2019 y 2025, justo cuando se produjeron los errores en el programa del cribado de cáncer de mama.

Aunque desconocemos por qué en el Virgen del Rocío se dejó de avisar a mujeres con mamografías no concluyentes de su resultado, sí podemos descartar la primera versión que dio la Junta sobre supuestos errores de protocolos. Tampoco cuadra que un error en un programa informático llevase a eso. Todo apunta a que algunos responsables de este hospital, del programa o del servicio, ante la acumulación de trabajo, comunicaron que no era necesario avisar por teléfono a mujeres con este tipo de lesiones benignas, sino de agendarlas para nuevas pruebas al cabo de seis meses sin avisarles de ello. El jefe de Radiodiagnóstico dimitió hace unas semanas.