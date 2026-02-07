Cruz Roja rescata a un vecina de El Portal enferma de neumonía

Un equipo de rescate de la Cruz Roja acudió en una lancha neumática, al auxilio de Carmen, una vecina de El Portal de 79 años con insuficiencia respiratoria enferma con neumonía.

La mujer se había quedado aislada en su domicilio tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por esta barriada rural de Jerez de la Frontera.

En el operativo de emergencia, además de efectivos de Salvamento de Cruz Roja colaboraron agentes de la Policía Nacional de Jerez.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de El Portal, en la calle Arroyo Salado de Caulina, donde el acceso por vía terrestre se encontraba gravemente afectado por las inundaciones.

Ante esta situación, los equipos de emergencia accedieron al lugar mediante lancha neumática, logrando evacuar a la afectada con seguridad.

Tras el rescate, la mujer fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Jerez de la Frontera, donde quedó ingresada para su atención médica.

La zona rural de Jerez se encuentra gravemente afectada por inundaciones debido a la crecida que ha ido experimentando el río Guadalete por las abundantes lluvias que han traído las distintas borrascas y por los desembalses de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera.

En estos momentos hay casi 2.300 personas evacuadas en La Greduela, La Ina, Las Pachecas, Cejos del Inglés, El Portal, Portalillo, La Corta, Lomopardo, San Isidro del Guadalete, Rabanito (Guadalcacín), Mesas del Corral y Rajamancera.

Además, casi 5.000 personas están incomunicadas por carretera en las localidades de San Isidro, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla y más de 7.200 personas se pueden ver afectadas por un posible desbordamiento del arroyo Salado en Estella, Magallanes, La Barca, Cuartillos y La Guareña.