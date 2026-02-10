La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control centrada en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y personas, la cual se enmarca en la Operation Truck&Bus que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Hasta el próximo domingo 15, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como los del resto de policías locales y autonómicas que se sumen a la campaña, controlarán, tanto las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, como a sus conductores.

Aspectos a controlar en la campaña de vigilancia a camiones y autobuses

Se incidirá en la vigilancia y control de aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

Como es habitual, la vigilancia se realizará en todo tipo de vías y a cualquier hora del día, especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es mayor.

Como ha manifestado el subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT, “la campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial, las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones.”

Es por ello que Juan José Arriola ha pedido “a todos los usuarios máximo respeto a las normas de tráfico, prudencia a la hora de conducir y atención plena a la conducción, evitando distracciones y comportamientos indebidos”