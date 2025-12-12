El Consejo Regulador acogió este jueves la presentación de 'Sorbos de sacristía', la obra póstuma del periodistas Juan Pedro Simó (Jerez, 1959-2024). El libro es una recopilación de artículos sobre Jerez y el jerez publicados por él en las páginas de Diario de Jerez entre los años 2012 y 2014. Una antología de un “valor incalculable” del que fuera durante años redactor jefe del rotativo del Grupo Joly.

Su compañera Gloria Moreno fue una de las personas que intervino en el acto y que no dudó en homenajearle con unas bonitas palabras recordando su extensa trayectoria profesional y su lado más humano.