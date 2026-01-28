El aumento del caudal del Guadalete se ha notado este miércoles en buena parte de su recorrido a paso por Jerez. En estas imágenes grabadas esta mañana, se ve la gran altura que tiene ya en La Greduela, donde se está acercando al puente.

También en La Corta permanecen atentos al río, que aún continúa en 4,9 (rozando el nivel naranja). En La Cartuja, el Guadalete también va ganando terreno en las últimas horas.