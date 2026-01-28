Borrasca Kristin en Jerez, en directo | Todas las incidencias registradas por el temporal
Árboles caídos y palmeras generan los primeros desperfectos en distintos puntos de la ciudad.
El aviso naranja por viento de Aemet obliga a suspender la jornada lectiva en hasta 15 municipios de la provincia.
Jerez activa el Plan de Emergencias ante la crecida del Guadalete y las alertas por lluvias
La borrasca Kristin ha llegado a Jerez de la Frontera y su campiña este miércoles 28 de enero con tanta fuerza que ya ha dejado vientos huracanados de 102 kilómetros.
Tras los estragos de Joseph, donde se registraron 35 incidencias leves y 23,6 litros de agua acumulada, Aemet activa hoy el aviso naranja por viento y lluvia en en Jerez y su zona rural