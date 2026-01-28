Borrasca Kristin en Jerez, en directo | Todas las incidencias registradas por el temporal

Cae un árbol en la barriada de La Granja.

La borrasca Kristin ha llegado a Jerez de la Frontera y su campiña este miércoles 28 de enero con tanta fuerza que ya ha dejado vientos huracanados de 102 kilómetros.

Tras los estragos de Joseph, donde se registraron 35 incidencias leves y 23,6 litros de agua acumulada, Aemet activa hoy el aviso naranja por viento y lluvia en en Jerez y su zona rural