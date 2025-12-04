Jerez cuenta desde este jueves con un nuevo elemento navideño. Se trata de una estrella gigante que tiene un espectacular alumbrado y que ya ha sido inaugurada en plaza Belén.

Con el villancico 'Carol of the Bells' sonando por los altavoces, han sido muchos los jerezanos que han acudido para presenciar por primera vez la iluminación de este nuevo atractivo de la navidad jerezana.