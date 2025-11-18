La iglesia de San Mateo acoge este martes a mediodía el funeral de la ganadera Ana María Bohórquez, fallecida este lunes a los 90 años.

Era hija de Soledad Escribano Aguirre y Fermín Bohórquez Gómez, quien funda a principios del siglo XX la ganadería de caballos formada por équidos de Pura Raza Española y Cruzados, participando en distintas exposiciones.

Fascinada por el mundo del caballo, en general, y por el del enganche en particular, Ana María demostró en todo momento su enorme afición empezando a enganchar y a montar desde edad muy temprana. Tanto fue así que se fue convirtiendo en una de las mejores cocheras amateur del momento, en una época en la que no era muy habitual ver a una mujer guiando su enganche ni por el campo y mucho menos por la Feria.

Tal fue su implicación que el Ayuntamiento de Jerez le concedió el Caballo de Oro de 2009 como reconocimiento a su promoción del mundo del enganche, por el esfuerzo desarrollado para conservar una importantísima colección de carruajes, por difundir esta disciplina, y por haber desarrollado el potencial de los caballos de pura raza española 'alazano'.

Ana María Bohórquez, 'Poti', fue la viuda del ganadero y cazador Jaime Domecq Ybarra, fallecido en 2007 y con quien tuvo un hijo, Santiago, además de ser hija de Fermín Bohórquez Gómez, considerado uno de los hombres más poderosos de Andalucía occidental en las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado.