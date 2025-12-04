Un banco francés en expansión ha elegido Jerez para grabar su nuevo anuncio de publicidad. La Plaza de la Asunción es el escenario de este particular rodaje en el que participan hasta 50 figurantes de la ciudad. Precisamente hace unos días se celebró en Jerez la cita ‘Heritage Sessions II: Location Crush Meeting’, organizada por Andalucía Film Commission, un encuentro que reunió a profesionales de la producción, localizaciones, dirección de arte, responsables de espacios, especialistas en tecnologías y rodajes sostenibles, agentes turísticos, film offices y film commissions.