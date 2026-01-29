El nivel del río Guadalete ha llegado este miércoles de madrugada a los 5,5 metros. De momento, ya se han producido los primeros desalojos preventivos en la ribera. Se espera que el caudal siga aumentando en las próximas horas, por lo que el gobierno local ha procedido a la activación del Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez), en Fase de Emergencia y Situación Operativa 1.

Igualmente se ha activado el Puesto de Mando Avanzado por parte de la Junta de Andalucía.