Así se hizo: el 'making off' del cartel de la Semana Santa de Jerez 2026
El vídeo, realizado por Fran López, se ha proyectado durante la presentación del cartel
Las imágenes de la presentación de la Semana Santa de Jerez
Los Museos de la Atalaya han acogido este viernes el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Jerez, una obra realizada por Bruno Díaz donde se muestra al Cristo de la Expiración.
En el acto, se proyectó un vídeo donde se muestra el proceso de elaboración del anuncio de la Semana Mayor jerezana. Su autor es Fran López.