Los Museos de la Atalaya han acogido este viernes el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Jerez, una obra realizada por Bruno Díaz donde se muestra al Cristo de la Expiración.

En el acto, se proyectó un vídeo donde se muestra el proceso de elaboración del anuncio de la Semana Mayor jerezana. Su autor es Fran López.