Zambombas en Jerez este fin de semana

"Esto es Jerez y aquí hay que morir": Gran ambiente en el centro con las zambombas

Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez los días 13 y 14 de diciembre

"Esto es Jerez y aquí hay que morir": Gran ambiente en las zambombas

Son muchas las zambombas que este fin de semana se celebrarán en la ciudad. Tras pasar la amenaza de lluvias, el centro se ha llenado de gente con ganas de divertirse.

La plaza de la Asunción se ha convertido en escenario de la Zambomba BIC. Tal como se ve en el vídeo, son muchas las personas que han acudido a esta cita. "Viva Jerez, olé Europa" y "esto es Jerez y aquí hay que morir", son algunos de las proclamas que se han oído este mediodía en la celebración de esta cita navideña.

