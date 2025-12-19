La plaza de San Lucas ha acogido este viernes por la mañana el XIII Belén Viviente, que realiza el Colegio San Juan Bosco- Salesianas. Un evento que cada año se repite con gran éxito de público y que se ha convertido en una cita destacada del calendario navideño de Jerez. Tras esta representación, jerezanos y visitantes podrán disfrutar de un segundo pase a las 18:30 horas.

La plaza San Lucas será escenario también de la IV Zambomba solidaria de la Hermandad de la Defensión y en punto de recogida de alimentos durante toda la jornada.