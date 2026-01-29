Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil continúan trabajando en la zona rural de Jerez tras la subida del río Guadalete. Durante la noche, los cuerpos de seguridad han participado en el desalojo de las primeras familias.

Como se ve en el vídeo, la noche ha sido complicada y el día se presenta igual. Vecinos de Las Pachecas han captado estas imágenes en las que un vehículo se ve casi tapado por el agua, tras la crecida del río.