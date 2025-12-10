El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón de Jerez celebraba este pasado domingo día su tradicional zambomba.

La Navidad entra con fuerza en la peña jerezana, ofreciendo una jornada con mucho arte y buenos momentos. Entre los asistentes a la celebración navideña está el diplomático español Alfonso Dastis y el director gerente del Teatro Villamarta de Jerez, Carlos Granados.

María Moreno y Saray García al baile

Igualmente estuvieron invitados el grupo jerezano Sabor a Plazuela, Tía Yoya y Luisa de la Margara, una compañía de la que disfrutaron en la peña toda la jornada. Asimismo, la zambomba contó con la presencia de amigos artistas como el cantaor Jesús Corbacho (Lampara Minera 2024), Felipa del Moreno, Tolo de Jerez, José Mijita, las bailaoras María Moreno, Manuela Carpio, Saray García, Saray de los Reyes, Rocío Marín y Gema Moneo, además de Miguel Ángel Heredia y Beatriz Morales. Entre los invitados al baile también estuvieron presentes José Manuel 'Oruco' y Karolina 'la Negra'.