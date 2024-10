Denuncian una "injusticia" en un proceso de concurso por oposición en el Hospital de Jerez

La depresión posparto es un problema de salud mental grave que se asocia con el sufrimiento materno. Ansiedad, llanto constante, desbordamiento, sensación de tristeza profunda, disminución de la concentración... Son algunos de los síntomas que una mujer puede presentar y que puede hacerle sospechar de padecerla.

Según datos que recoge un informe de Conecta Perinatal sobre salud mental perinatal, un 7% de las mujeres sufre depresión durante el embarazo, y entre el 11 y el 15%, trastornos de ansiedad. En el posparto, un 14% de las mujeres tiene depresión y un 8% ansiedad. El documento refleja también que existe un elevado infradiagnóstico (entre el 50 y el 75%) de la depresión posparto, por lo que es necesario implementar estrategias que permitan su detección y su prevención.

Una médico del Hospital de Jerez se encuentra "hundida" porque se le pasó el plazo para 'subir' los méritos en un proceso de estabilización con un concurso de oposición al estar pasando en ese momento por una depresión posparto. José Antonio Aparicio, delegado de Personal, explica que "el plazo para subir los méritos le coge con esa depresión. Cuando se da cuenta, ha pasado. Hace unas alegaciones incluso antes de que salga el listado provisional porque viene a nosotros y nos pide consejo. Se hace un escrito dirigido a la Dirección General de Personal del SAS en el que acreditamos con toda la documentación (informes médicos) lo que había ocurrido, alegando que en uno de los apartados de las bases de la convocatoria habla que 'situación sobrevenida'".

"Ella solicita que se admita como situación sobrevenida el no haber podido subir los méritos dentro de los plazos establecidos por estar con depresión. No le contestan. Posteriormente sale el listado provisional y sale con 0 puntos por concurso de méritos. Se le hacen alegaciones basadas en la ley de igualdad, el derecho a la mujer a no verse afectada a la concurrencia de procesos selectivos dado su condición de madre y mujer y las situaciones que se derivan, y se acredita, una vez más, con los informes médicos", detalla Aparicio.

A pesar de presentar las alegaciones en el tiempo establecido, no hay respuesta. Sale el listado definitivo y sigue con 0 puntos en méritos. La doctora se presenta al examen y saca la mejor nota de su especialidad. "Es la número uno. Esta mujer se hunde. Y ahora hemos hecho un recurso potestativo de reposición. Es la última vía que queda en instancia administrativa y la hacemos ante la Dirección General de Personal", informa el delegado.

"Lo que queremos denunciar es que no se tenga la sensibilidad y no se haga una interpretación, ya no positiva, sino justa de la norma cuando se habla de situaciones sobrevenidas. No entendemos que personas que defienden la obligación de hacer políticas de igualdad, en una situación tan evidente como esta, nos digan que la norma es muy inflexible. No mire usted. No es inflexible y lo decimos porque lo hemos detectado en otras situaciones y en otros procesos", continúa exponiendo el representante de los trabajadores.

Aparicio, y así hacen constar en el recurso, detalla que ha habido otros procesos en los que se han valorado de oficio méritos que no habían sido presentados en el autobaremo en tiempo y forma. "Por poner ejemplos: sindicalista que en una convocatoria que es sólo concurrencia por méritos, sólo sube la formación, sale el listado provisional y no coge plaza porque sólo con la formación no coge plaza. Y en el listado definitivo ya aparece toda la experiencia. Aquí se admite y coge plaza". "Otro caso: nos encontramos que en procesos de traslado, que también se corresponde con una oferta pública de empleo, pasa lo mismo. Personas que no se han autobaremado la experiencia, en el listado provisional han salido con 0 puntos y en el definitivo sale con la puntuación corregida", añade.

"Esto nos hace entender que hay situaciones que son admitidas, parece que la norma sí es flexible para algunos casos y para otros no. No decimos que sean fraudulentos, sino que la Administración ahí sí fue sensible y no con esta mujer. Una mujer con una depresión, con un bebé recién nacido, y otro niño... creo que no hablamos de una situación normal. Teniendo este problema de salud creemos que está justificado", remarca Aparicio.

Por todo ello, "queremos denunciar estas situaciones arbitrarias, faltas de rigor a la hora de medir qué es un problema de verdad. Ella no quiere que le den la plaza, quiere que le den los puntos que tiene, y luego cogerá plaza o no. Creemos que se está cometiendo una injusticia con esta trabajadora que además es la primera de su especialidad constatado por un examen de oposición. Además, es que los méritos ya los conoce el SAS... lo tiene en su Gerhonte, que es la plataforma que tiene el SAS donde está toda la documentación del trabajador (contratos, periodos, periodo de MIR...). Lo que pedimos es de justicia".