Jerez vivirá este puente el que será seguramente uno de los fines de semana más multitudinarios de la Navidad. La celebración de alrededor de 80 zambombas de viernes a lunes hará que la ciudad viva días grandes disfrutando de buen ambiente y, desde este sábado, de buena climatología.

La Peña Luis Pica ha sido una de las entidades que celebra este viernes su tradicional zambomba, como puede verse en estas imágenes.