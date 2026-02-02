Realizado en España el primer trasplante de cara del mundo con donante por eutanasia
El Hospital Vall d'Hebron realiza el sexto trasplante facial en España, primero con una persona que había recibido la Prestación para Morir
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha llevado a cabo el primer trasplante de cara del mundo procedente de una persona donante que había recibido la Prestación de ayuda para morir (Pram), comúnmente conocida como eutanasia. La directora asistencial del centro, Maria José Abadías, ha detallado que se trata del sexto trasplante facial realizado en España, tres de ellos efectuados en este hospital, y el número 54 a nivel mundial.
El anuncio se ha realizado junto a Carme, la paciente receptora del injerto parcial de rostro. Abadías ha subrayado la relevancia médica y ética del procedimiento, que abre una nueva vía en el ámbito de la donación post-eutanasia. Por su parte, Alberto Sandiumenge, coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d'Hebron, ha remarcado que se trata de un proceso “muy difícil y muy complejo”, en el que han intervenido más de 100 profesionales y que ha requerido meses de preparación y coordinación.
Este avance supone un hito tanto para la medicina trasplantológica como para los modelos de donación actuales.