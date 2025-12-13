Ni siquiera la lluvia ha sido capaz de estropear uno de los momentos más esperados de este fin de semana: la actuación de Tomasa Guerrero 'La Macanita'. La artista ha ofrecido este sábado desde el balcón del Palacio de Villapanés un homenaje a Manuel Fernández Molina 'Parrilla de Jerez' con su recital de villancicos. La Macanita ha estado acompañada de la guitarra de Antonio Higuero.

La iniciativa de la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural ha contado con numeroso público que , paragua en mano, ha acudido a disfrutar de esta actividad gratuita celebrada en pleno barrio de San Miguel.