En Jerez estaba activo el aviso amarillo por fuertes lluvias este lunes de seis a once de la mañana. Una predicción de la Agencia Estatal de Meteorología que se ha cumplido a rajatabla. Los efectos se han notado especialmente durante la franja horaria de ocho o nueve de la mañana, coincidiendo, además, con la entrada a los trabajos y colegios.

En apenas unos minutos, diversos puntos de la ciudad han comenzado a sufrir los efectos. Esta situación ha provocado cortes temporales de la calle Porvera, la avenida Cantos Ropero del polígono El Portal y el puente de la avenida de Caballero Bonald, en cuyo interior varios conductores han debido dar marcha atrás ante el riesgo de quedarse atrapados.