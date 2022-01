Los mejores estilismos de Catalina de Cambridge en 2021

El año que acabamos de dejar atrás ha vuelto poner de manifiesto que Kate Middleton es una royal sofisticada y que cumple a la perfección con los parámetros de la realeza en el siglo XXI. La duquesa de Cambridge, la envidia de la realeza europea y la auténtica joya de la corona británica, ha demostrado a lo largo del pasado año que su fondo de armario es realmente espectacular. Kate Middleton ha lucido desde vestidos de fiestas a modernos estilismos, pero siempre desde la elegancia que marcan los actos oficiales. Su guardarropas está repleto de colores y de estilos según la temporada del año.

Sin duda, el mejor estilismo de Kate Middleton en 2021 fue el que llevó para asistir a la premiere de No Time to Die en el Royal Albert Hall de Londres. La duquesa de Cambridge brilló con luz propia en la alfombra roja con un vestido de Jenny Packhman completamente dorado, con capas y bordados. El vestido, una variación del diseño Margot color oro de la diseñadora británica, incluía una deslumbrante capa compuesta por miles de lentejuelas doradas. Respecto a su peinado, optó por un recogido alto con unos pendientes muy llamativos. El acto, en el que se estrenó a nivel mundial, la 25 película de James Bond, supuso la reaparición de la realeza británica y Kate Middleton no quiso ser menos con su estilismo.

Los diseños de Alexander McQueen tampoco podían faltar en sus looks de 2021. La duquesa de Cambridge apostó por un look militar, con un toque fashion, para acudir a un acto oficial en The Imperial War Museum de Londres. Se trataba de una camisa blanca que combinó con un abrigo largo con solapas destacadas de Catherine Walker. Un estilo sobrio, refinado y fashionista a la medida de la duquesa de Cambridge. La camisa contaba con unas finas tiras negras acompañadas de botones dorados. El estilismo se completó con un pantalón negro de cintura alta, cinturón y zapatos de gamuza azul.

El rojo también ha tenido protagonismo, siendo uno de los colores más elegidos por la royal británica durante el pasado año. De todos ellos, nos quedamos con el que llevó la esposa del príncipe Guillermo para asistir a un evento contra las adicciones. El estilismo se componía de una falda plisada en rojo intenso con un jersey de cuello vuelto. Todo del mismo color. El conjunto de dos piezas estaba formado por un jersey y zapatos de Ralph Lauren, mientras que la falda plisada era de Christopher Kane. Otro outfit para marcar tendencia y demostrar que todo lo sienta fenomenal.

Para la entrega de los premios Earthshot en el Alexandra Palace de Londres, Kate Middleton volvió a elegir un vestido de Alexander McQueen, uno de sus diseñadores favoritos. En este caso, era la recuperación de un vestido de inspiración griega que estrenó hace diez años en una gala de los BAFTA celebrada en Hollywood. El vestido, de cuerpo plisado, es de manga corta en una tonalidad malva casi blanco que la duquesa ha acompañado de un cinturón en tonos dorados.