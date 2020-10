María Pombo en El Hormiguero sobre su embarazo: "No publicaré mi parto en Instagram, eso me lo quedo para mí"

María Pombo ha visitado este martes por primera vez El Hormiguero y su aparición ha sido toda una revolución en redes sociales. Minutos antes de que la influencer apareciese en la pequeña pantalla, sus seguidoras se mostraban expectantes y así lo mostraban a través del hastag #MariaPomboEH. Durante su aparición, la madrileña habló de su profesión, poniendo en valor el trabajo de las influencers, de su embarazo y sobre su enfermedad.

Además, María Pombo se mostró muy simpática y participativa en las bromas de Pablo Motos o Jorge Salvador. Incluso sacó su lado más gamberro contando una surrealista anécdota de cuando era una niña y tuvo la suerte de dar los 3.000 euros de la Tarjeta del Hormiguero a una joven de Bilbao. La influencer, que horas antes de su aparición en el programa se mostraba nerviosa, aseguró que su estilismo, un vestido negro con mangas abullonadas, lo eligió un rato antes. "He apostado por el negro, que siempre es una buena elección", afirmó durante el programa.

Una 'influencer' muy natural

Durante su intervención en el programa de Pablo Motos, María Pombo habló sobre el día a día de una influencer, algo que suscitó mucha curiosidad por parte del presentador. Pombo, que tiene un equipo formado por 16 personas, habló sobre todo lo que hay detrás de una foto, aunque al final las que más le funcionan son las más naturales. "Es muy curioso, pero te haces una foto profesional, con un fotógrafo, con un estilista y al final tienes muchos más likes con una foto que te has hecho con tu móvil", comentó la influencer.

Este hecho le recuerda a María Pombo que debe tener los pies en el suelo. "Tengo un gran equipo detrás que siempre me recuerda que debo tener los pies en el suelo, además de mi familia", comentó. María Pombo, que está muy unida a su familia, contó cómo fue la primera vez que le pidieron fotos por la calle y cuál fue la reacción de su padre. "Habíamos salido a comer y estaba en el ascensor con mis padres cuando me pidieron las primeras fotografías. En ese momento mi padre me dijo: "Recuerda que eres mortal". Yo en ese momento no lo entendí, pero mi padre me explicó que en la antigua Roma, los grandes emperadores siempre tenían un siervo que les recordaba eso mismo, que eran mortales, y esa era la forma de hacer que no se les subiese la fama a la cabeza" explicó la joven.

Aunque antes de seguir los consejos de su padre, María Pombo vivió una anécdota como adolescente que seguro no le hizo demasiada gracia en su momento. Pombo, ante una de las preguntas de Pablo Motos, contó que siendo adolescente se tragó el resguardo de sus notas. "Yo había falsificado la firma de mi madre y llamaron del colegio para preguntar por las notas. Para que no me pillaran me comí el resguardo, que era de un papel así como más durito", confesó la influencer. "Pero eso está muy mal, no se hace, y a mi padre le debiño sentar fatal porque todavía lo recuerda con mucha preocupación", comentó.

Un choque de emociones con su embarazo y su enfermedad

María Pombo, que ya había contado en redes sociales el choque emocional que le supuso saber que estaba embarazada y a los ocho días tener el diagnóstico de esclerosis múltiple, habló sobre cómo afronta esta nueva etapa. "Para mí fue un choque muy fuerte porque estaba feliz por saber que estaba embarazada y luego me confirmaron algo que yo ya sabía porque me había notado síntomas. Pero para mí una especie de alivio saber que era esclerosis múltiple en lugar de otra enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad con la que estoy muy familiarizada, es caso. Tener esta enfermedad es algo que nunca quieres, pero sé que ahora hay mucha investigación y tratamientos; no te muerde de esclerosis múltiple, te mueres con ella", se sinceró Pombo.

En cuanto a su embarazo, la influencer reconoció estar teniendo un embarazo muy bueno, sólo con un poco de ardores. "¿Para cuándo nace el niño?", le preguntó Pablo Motos. "Para finales de diciembre, puede que para el 31", contestó Pombo. "Pues sería un puntanzo para que lo subieras en redes sociales", le invitó Pablo Matos. "No voy a retransmitir mi parto en Instagram, eso me lo quedo para mí", confesó finalmente María Pombo.