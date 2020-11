Rocío Osorno lanza una colección de mascarillas con lentejuelas que son una auténtica joya

Los vestidos de Rocío Osorno son una auténtica fantasía, sobre todo para aquellas que adoran las lentejuelas y el brillibrilli, que diría la Vecina Rubia. La influencer, que es responsable de Rocío Osorno Atelier, impregna sus colecciones de novia e invitadas de brillo, lentejuelas y tul, lo que convierte sus diseños en vestidos de ensueño. La sevillana consigue darle un toque de sofisticación a cada uno de sus diseños incorporando estos elementos arriesgados pero que en sus propuestas son todo un acierto. Una especie de sello de identidad en sus colecciones que ahora Rocío Osorno traslada a una nueva iniciativa.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y la incertidumbre que le sobrevuela, hemos dejado de pensar en el modelazo que luciremos en esas fechas. A pesar de que la Navidad este año tenga un cariz diferente, las fechas siguen siendo importantes y una ocasión perfecta para tirar de purpurina, lentejuelas y brillibrilli. Tal vez no vayas a comparte un vestidazo, pero Rocío Osorno pone a tu alcance la posibilidad de recurrir a un look de fantasía para Navidad con el accesorio más utilizado en los últimos meses: la mascarilla.

Todo parece indicar que las mascarillas van a estar entre nosotros durante mucho tiempo, por eso esta Navidad no nos queda otra que pensar en un estilismo navideño con la mascarilla a juego. O un estilismo sencillo en el que la mascarilla le dé ese punto glamuroso y sofisticado que caracteriza los looks de Navidad. Rocío Osorno parece darnos la solución a nuestro look navideño con su nueva colección de mascarillas de fiesta, que ven la luz el próximo 13 de noviembre. Si sus vestidos ya son una absoluta fantasía, estamos seguras de sus mascarillas estarán cargadas de lentejuelas para que brilles con luz propia mientras te proteges y proteges a los demás.

Hace unas semanas Rocío Osorno comunicaba a través de su cuenta de Instagram que estaba trabajando en un nuevo proyecto con el que estaba muy ilusionada. La sevillana, que estudió Ingeniería Técnico Agrícola y Patronaje Industrial y Moda, no deja de reinventarse y, además de sus colecciones de sus vestidos, se ha atrevido con el diseño del mascarillas.

Hemos visto cómo las firmas han lanzado sus propias colecciones de mascarillas de tela con diseños originales, pero las de Rocío Osorno no tienen nada que ver con lo que has visto hasta ahora. Las suyas tiene un toque sofisticado que las convierten en el complemento ideal para estas navidades. La sevillana traslada la fantasía de sus vestidos a las mascarillas y estamos encantadas con su propuesta.

A través de su cuenta de Instagram hemos podido comprobar que, como ocurre con sus vestidos, los tejidos con los que se han confeccionado las mascarillas son muy ricos, con lentejuelas e incluso con bordados. Pero lo que seguro que más te interesará saber es que están homologadas, por eso están tardando más tiempo del que tenían previsto desde su firma para sacarlas a la venta.

Después de estudiar los modelos y estar segura de que sus diseños cumplen las normas y medidas de seguridad, Rocío Osorno ha confirmado que este 12 de noviembre es la fecha elegida para ponerlas a la venta a través de su página web. Lo que todavía no sabemos es el precio que tendrán estas mascarillas de fiesta.