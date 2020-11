Estas son las series que tienes que ver para inspirarte con tus looks de belleza

La moda y la ficción son dos universos que siempre van de la mano. Cualquier serie o película cuenta con un cuidado vestuario que dota de credibilidad toda la trama e incluso se convierte en el auténtico sello de identidad de la misma. Ocurre con directores como Almodóvar, que en el diseño de vestuario tiene a su mejor aliado a la hora de crear simbolismos, o con series tan míticas como Sexo en Nueva York, que hizo del vestuario un lenguaje propio dentro de la serie.

A veces, también ocurre que el icónico vestuario traspasa la pantalla y se adueña del street style, convirtiéndose en referente de toda una generación. Sólo hay que ver cuántas minifaldas se vendieron después de que Rachel la convirtiera en su uniforme en Friends o cómo ha aumentado la demanda de abrigos de colores (en especial en rosa fucsia y verde ácido) después de que Lily Collins los haya abanderado, siempre acompañados de una boina en Emily in París.

Pero el estilismo de una serie o película no sólo se basa en las prendas que usen sus actores, también juegan un papel muy importante el maquillaje y la peluquería. Aprovechando que las sesiones de peli, manta y sofá son el pan nuestro de cada día, hemos querido seleccionar las series cuyos looks de belleza de sus protagonistas nos resultan absolutamente inspiradores. Ponte al día con todas las series que tenías pendiente ver y descubre tendencias inspiradoras para tus futuros looks.

Emily en París

Pocas series han generado más expectación y análisis últimamente que la última creación de Darren Starr protagonizada por Lily Collins. La trama, las comparaciones con otras series, lo simple y pueril que resulta en algunas ocasiones... Aunque la protagonista tiene un vestuario que ha encandilado a la mayoría del público. Sobre todo sus abrigos y sus boinas. Pero si sus estilismos no terminan de convencerte de su look de belleza podrás aprovecharlo todo: sus ondas, su maquillaje y hasta sus cejas, que nos encantan porque tienen súper personalidad.

Las chicas del cable

Ambientada en Madrid en la década del 1920, Lidia, Carlota, Marga, Sara y Ángeles siempre lucen como si hubieran salido directamente de una fiesta. Sus peinados, sus sombreros y su maquillaje, centrado en unos labios potentes, las convierten en un icono total y absoluto. El maquillaje de Lidia (Blanca Suárez), con unos labios muy rojos y la mirada felina, es uno de los más copiados de la historia.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

La adaptación a la pequeña pantalla del famoso cómic de la bruja Sabrina no se toma demasiado en serio sus tramas, pero sí pone todo de su parte cuando se trata de la peluquería y el maquillaje de sus personajes. Esta serie es ideal si estás buscando inspiración de belleza para marcarte un look gótico. Destacan los labios oscuros, la palidez extrema, las mejillas ruborizadas y los cabellos decolorados.

La maravillosa Sra. Meisel

La producción de esta serie de Amazon Prime Video ha conseguido que el look de los años 50 vuelva a ser relevante. Protagonizada por Rachel Brosnahan, no solo su Sra. Maisel es susceptible de ser versionada en 2020, sino también su madre, Rose Weissman (Marin Hinkle), gran ejemplo de look pulido. Si te encantan los labios rojos, el discreto rubor en las mejillas y las ondas perfectas en el pelo, no te la pierdas. Te encontrarás también con una de las mejores series protagonizadas por mujeres de la actualidad.

Euphoria

Mucho se ha hablado de la influencia del maquillaje de esta serie desde que se estrenara el pasado 2019. Además de funcionar como una herramienta narrativa más de la trama, su creadora Doniella Davy ha conseguido convertirlo en una poderosa tendencia de looks de fiesta que ha abrazado con fuerza la Generación Z. Gracias a toneladas de purpurina, pegatinas brillantes, sombra y lápiz de ojos con acabado glitter, el maquillaje de 2020 ha dado un salto creativo considerable y a nivel masivo, esta vez no desde la pasarela, sino de la televisión a la calle.

Glow

Ruth Wilder (Alison Brie) es una actriz en paro en Los Ángeles. Su última oportunidad de saltar a la fama se produce en una prueba para un programa televisivo de lucha libre femenina. La supera y comparte protagonismo junto a otras doce chicas que tampoco han conseguido encontrar su lugar en Hollywood. Theraesa Rivers y Lana Horochowski se encuentran detrás de los peinados y maquillajes excesivos de estas luchadoras tanto encima como debajo del ring. Perfecto si estás pensando introducir sombras de colores vibrantes en tu look y si buscas inspiración sobre medias melenas con volumen.

Dinastía

Más allá de su calidad como producto de ficción (el remake no consigue estar a la altura del original), la hemos elegido como inspiración para looks de maquillaje poderosos con labios y eyeliner bien marcados. Sus protagonistas femeninas, interpretadas por Elizabeth Gilles, Nathalie Kelley y Nicollette Sheridan practican lo que se conoce como power make-up o maquillaje para el éxito. Detrás de estos looks se encuentra un equipo de maquilladores y peluqueros de más de 30 personas capitaneado por Amber Crowe y Jennifer Johnson.

Mad men

Este drama sobre una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Nueva York a principios de los 60 incluyó en su trama a tres de los personajes femeninos que más han impactado en la ficción televisiva de los últimos años: Peggy Olson, Joan Harris y Betty Draper. Theraesa Rivers y Lana Horochowski consiguen resumir en siete temporadas lo mejor del maquillaje y los peinados de la década de los 60: sombras de ojos azules, moños interminables, pestañas postizas, labios rojo rubí… Versionados, a su manera, por cada una de las mujeres que mueven los hilos en esta serie aclamada por la crítica.