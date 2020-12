Los mejores 'looks' de Nuria Roca en El Hormiguero y que la convierten en la reina del estilo este 2020

Sacarle algo positivo a este 2020 parece misión imposible. Aunque nosotras, desde enero, ya sabíamos que los looks de Nuria Roca iban a ser una de las mejores propuestas que nos dejara el año. Nuria Roca, que se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas del programa de Pablo Motos, no sólo nos ha hecho las noches del 2020 algo más amena con su sentido del humor y sus trucos de magia, también se ha convertido en uno de nuestros referentes de estilo más trendy de este año.

La colaboradora, que compite con otras reinas de estilo como Tamara Falcó o Pilar Rubio en El Hormiguero, ha demostrado ser toda una reina de estilo a la hora de apostar y acertar con un outfit. Nuria Roca, cuyo estilo se caracteriza por salirse de cualquier convencionalismo, tiene un don a la hora de arriesgar con sus looks y convertir su apuesta en la mejor de las opciones con las que se confirma como nuestra musa de estilo preferida.

Durante todo 2020, la colaboradora nos ha ido mostrando los looks elegidos para su aparición en El Hormiguero y nosotras nos hemos ido enamorando de todos ellos. El traje de estampado geométrico, el jersey de de María Escoté para Desigual, su predilección por el amarillo o sus trucos para llevar falda plisada y verse estilizada son algunas de las propuestas de estilo con las que Nuria Roca nos ha conquistado. Nosotras, que adoramos su estilo y nos inspiramos en ella para apostar por nuestros outfits, hemos querido hacer balance y os proponemos los mejores looks con los que Nuria Roca ha visitado este 2020 El Hormiguero y con los que se consagra como toda una reina del estilo.

Camisa de estampado de flores y botas doradas

Acababa de empezar 2020 y Nuria Roca ya nos deslumbraba con uno de sus looks. Con camisa estampada de flores, pantalón de talle alto y cinturón con maxi hebilla, poco o nada necesitaba su look para ser perfecto. Pero Nuria Roca apostaba por darle un toque diferente y se decantaba por unas botas doradas con las que hacía todavía más ideal su estilismo.

'Total black' con botas de estampado de serpiente

Nada nos puede gustar más que un look en el que el negro sea el absoluto protagonista. Es elegenate, favorecedor y una apuesta segura para cualquier evento. Nuria Roca se decanta por una falda con caída y una camiseta con flecos y tachuelas en un outfit que consigue llevar a otro nivel al apostar por unas botas de color verde con estampado de piel de serpiente.

Un 'look' a todo color

Lo que más nos gusta de Nuria Roca es que no tiene miedo a la hora de apostar por looks coloridos. En esta ocasión, la colaboradora se decantan por un pantalón wide leg en celeste y lo combina con una camisa de color naranja (absolutamente ideal), que destaca por su apuesta por un cinturón amarillo.

Traje sastre con estampado de flores

Después de seguir a la colaboradora y estar atentas a sus estilismos, nos hemos dado cuenta de que Nuria Roca es una amante de los trajes sastre y nosotras no podemos estar más encantadas. Se trata de una de las tendencias que más fuerte han pisado este 2020 y gracias a Nuria Roca hemos descubierto todas las posibilidades de llevar esta tendencia. En color rojo, con estampado geométrico o, como en esta ocasión, con un diseño floreado.

Mezcla de estampados en falda y jersey

Ya lo decíamos al principio del artículo, Nuria Roca es una experta a la hora de huir de convencionalismos, arriesgar con sus looks y acertar. Un claro ejemplo es es conjunto de falda y jersey con el que la colaboradora nos sorprendía en El Hormiguero a principios de marzo. Jersey a rayas y falda con líneas que se cruzan, dos combinaciones aparentemente inconexas pero con la que Nuria Roca consigue un lookazo.

Camisa de pedrería y pantalón 'coulotte'

De todas las camisas que hayamos podido ver este 2020, la que lució Nuria Roca a mediados de mayo en El Hormiguero es una de nuestras preferidas. De la firma Antik Batik y plagada de piedrcitas en tonos rosas y azules, la camisa la combina con un pantalón coulotte que a Nuria Roca le sienta fenomenal. Apostar por unas sandalias de colores es todo un acierto.

El jersey de María Escoté para Desigual

Puede que haya sido uno de los looks más comentados de Nuria Roca este año. Oversize en tonos fucsia y con unas enormes flores, el jersey con el que la colaboradora con conquistó en una de sus apariciones en El Hormiguero lo firmaba María Escoté y formaba parte de una colaboración de la diseñadora con la firma Desigual. Nuria Roca lo combinó con unos coulottes en negro y remató el look con unos tacones en rosa fucsia. Un look de diez para una reina del estilo de diez.

Sin miedo a vestir de amarillo

A pesar de ser un color muy alegre y original, muchas mujeres lo destierran de sus estilismos porque piensan que con él atraen a la mala suerte. Nuria Roca no sólo no es supersticiosa, sino que apuesta por un look completamente en amarillo en el que la única nota diferenciadora la aportan unos botines de color negro. De la firma Desigual, esta apuesta de estilo de Nuria Roca nos pareció súper original y todo un acierto, sobre todo cuando queremos huir de los colores más básicos y de los que a veces podemos aburrirnos.

El traje de estampado geométrico

Estamos totalmente in love con este conjunto de Nuria Roca. Original, atrevido y setentero, este traje es una de las últimas propuestas con las que la colaboradora nos ha conquistado. Nosotras hemos encontrado la versión low cost del traje de estampado geométrico y ella nos ha enseñado a lucir un diseño así con un jersey de cuello vuelto y ser las reinas del street style.

'Coulottes' en 'animal print' y tacones en rosa fucsia

Ya habíamos dicho que Nuria Roca es una experta a la hora de combinar tendencias, estampados y tejidos. En esta ocasión, la colaboradora de El Hormiguero nos sorprendía con unos pantalones coulottes de estampado de leopardo, que Nuria compró en un mercadillo de Nueva York, combinados con sus clásicos tacones de color fucsia. Una combinación que jamás habríamos imaginado y con la que Nuria nos deja un look súper original.

Estampado de leopardo con fucsias y amarillos

La colaboradora vuelve a apostar por el animal print y vuelve a sorprendernos con su gusto a la hora de combinarlo. Cualquiera de nosotras nos habríamos decantado por una blazer y unos tacones de color negro, pero Nuria Roca va un paso más allá y plantea un estilismo mucho más original. Ella, que es de colores alegres y atrevidos, prefiere una americana rosa fucsia y unos zapatos en amarillo chillón. De nuevo, todo un acierto de Nuria Roca.

Conjunto dos piezas con hilos metalizados

Que Nuria Roca es fan de los conjuntos dos piezas ya lo tenemos claro, que siempre apuesta por lucirlo con un aire diferente, también. En esta ocasión, la colaboradora se decanta por un dos piezas con hilos metalizados de Guess, una apuesta algo más convencional de lo que nos tiene acostumbradas y con la que demuestra que ella pude lucir todo tipo de estilismos.

Tonos flúor y efecto piel

Una de las últimas propuestas de este 2020 de Nuria Roca. Se trata de un pantalón efecto piel de color negro que la colaboradora combina con un jersey en rosa fucsia y tacones en amarillo. De nuevo son tres combinaciones por la que ninguna de nosotras nos habríamos decantado pero que gracias a Nuria Roca descubrimos que es una súper tendencia.