El vestido rojo que llevan Rocío Osorno y Mery Turiel con el que serás la invitada perfecta es de Zara y vale menos de 30 euros

Has descubierto que el color rojo, no sólo es el tono estrella de esta temporada, también te favorece tanto que todos tus outfits los quieres combinar en este color. Tranquila, hemos dado con el vestido rojo que querrás llevar siempre y a un precio muy económico. Rocío Osorno y Mery Turiel ya se han enamorado de él y lo han lucido espectaculares en sus cuentas de Instagram. No es para menos, el espectacular vestido de Zara es un lencero con acabado satinado y un frunce a la altura de la cintura que estiliza y favorece a cualquier figura. Ideal para llevarlo en una boda y ser la invitada perfecta.

El amor a primera vista de todas las 'influencers'

Algunas tienen un don para dar con vestidos espectaculares y compartirlos con sus seguidoras. El vestido rojo de Zara es uno de esos vestidos de los que las influencers se enamoran y tú sólo puedes compartir tu amor con ellas. Helena Cueva, Rocío Osorno y Mery Turiel ya han caído rendidas a los encantos de este espectacular vestido que, si nadie nos dice que es de Zara, podríamos pensar que es de alguna exclusiva boutique.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⚡️Helena Cueva⚡️ (@helenacueva) el 4 de Sep de 2020 a las 12:47 PDT

Las tres influencers se decantan por el rojo y les favorece. Pero es que con un vestido como este resulta prácticamente no lucir espectacular. Las tres apuestan por llevarlo de una manera sencilla, ya que el vestido tiene protagonismo por si mismo. Helena Cueva combina el color de sus labios con el tono del vestido y deja su pelo suelo y desenfadado para darle un aire fresco a su estilismo.

Rocío Osorno también apuesta por el minimalismo a la hora de lucir el vestido y recoge su pelo en un moño bajo. La influencer también usa un labial rojo y apuesta por unos maxi pendientes dorados con los que da luminosidad a su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 3 de Sep de 2020 a las 8:04 PDT

Mery Turiel, la última influencer en caer rendida a los encantos de este vestido rojo, también cree que menos es más y que su vestidazo no necesita artificios. Por eso se recoge el cabello y decora su escote con cadenitas doradas. El dorado es la combinación perfecta para este vestido que, si bien no necesita de complementos para brillar, pide a gritos un punto de luz con unos pendientes como Rocío Osorno o unas gargantillas como Mery Turiel. Los labios rojos también le dan un plus a este vestido.

El vestido con el que no necesitarás nada más

Si eres de las que quieren ir espectaculares pero al mismo tiempo ser natural, este vestido es perfecto para ti. No necesita complementos, salvo algún detalle opcional en dorado, porque brilla con luz propia. Este vestido lencero con tirantas muy finas tiene el escote cruzado y un nudo delantero con una apertura en la falda que estiliza un montón.

Ese corte hace que el diseño favorezca a todas las mujeres y que sólo tengas que preocuparte de en qué zapatos te subirás para comerte el mundo enfundada en este vestido de Zara que bien podría ser de Alta Costura. ¿Todavía tienes dudas? Si el diseño te encanta pero no quieres gastarte un dineral, atenta, el precio del vestido es de 29,99, ideal y súper económico.