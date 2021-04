Esta blusa negra de Mango con truco tiene todas las claves para hacer de la prenda más básica la pieza más espectacular de un look

Las que más saben de moda lo tienen claro. Para conseguir un look espectacular no es necesario recurrir a prendas súper exclusivas o muy atrevidas, sólo hace falta apostar por un estilismo minimalista y darle todo el protagonismo a una prenda que cuente con algún pequeño truco que la haga especial. Para ellas, euros.la combinación de una blusa y unos vaqueros, si la blusa tiene ese don, es la verdadera clave del éxito de un look.

Recurrir a estilismos espectaculares, como la versión low cost del vestido de los Oscar, es ir sobre seguro. Sin embargo, apostar por unas bermudas celestes en un look de oficina y marcarte un conjuntazo sólo es posible si sabes cómo combinar prendas sencillas, buscarles el truco y hacerlas especiales. Eso es justo lo que ocurre con la blusa negra de Mango que acabamos de descubrir. Perfecta para combinarla con el traje rosa fucsia de Mango outlet, la blusa negra de Mango presenta un diseño súper sencillo, pero con un pequeño truco que la hace espectacular.

La blusa negra de Mango tiene un diseño y un corte sencillo. Algo oversize y tipo crop, a simple vista parece una blusa negra más, de esas que no suelen llamarnos la atención porque así tenemos ya un millón de camisas en el armario. Sólo hay que darle la vuelta a la prenda para advertir que su pequeño truco, el que la hace espectacular, está en la parte trasera y se traduce en un amplísimo escote que termina en lazada. Todo lo que una blusa necesita para convertirse en la verdadera clave de cualquier look.

Confeccionada en lino, un tejido muy favorecedor, la blusa negra de Mango con truco tiene todas las claves para hacer de la prenda más básica la pieza más espectacular de cualquier look. Unos vaqueros no volverán a ser los mismos al combinarlos con esta blusa negra de Mango, unos pantalones blancos subirán de nivel con esta camisa y hasta una falda midi será mucho más espectacular si la combinamos con esta blusa negra de Mango.

Así es la blusa negra de Mango con truco

A simple vista, la blusa negra de Mango parece súper sencilla y, en realidad, lo es. Pero es ahí donde reside la razón de su éxito. Decíamos al principio que las que más saben de moda siempre apuestan por lucir un look súper minimalista y hacer que una prenda destaque por tener algún pequeño truco. Es el caso de la blusa negra de Mango que, además de tener un color que siempre es un acierto en cualquier outfit, presenta un súper escote en la parte trasera con terminación en lazada, que es lo que le da las claves a la prenda.

De mangas cortas y con cuello a la caja, la blusa negra de Mango tiene ese toque romántico que sólo las prendas con escote en la espalda y terminación en lazada tienen. A pesar de ser un diseño sencillo, el resultado de combinarla con unos vaqueros de campana, cinturón vintage en color cuero y unas cuñas es espectacular. Pero las opciones de combinación son infinitas, ya que se trata de una prenda súper básica y en el color más combinable de toda la gama cromática.

Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, la blusa negra de Mango con truco tiene un precio de 25,99 euros.